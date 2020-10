Президентът Доналд Тръмп гласува предсрочно днес на изборите в САЩ, докато се готвеше за поредния изтощителен ден на кампанията, съобщи АФП.

Гласуването бе предавано на живо от американските телевизионни канали.

"Гласувах за човек на име Тръмп" (voted for a guy named Trump - б.р.)", каза той пред журналисти в библиотеката, която служи като избирателен център в Палм Бийч, щата Флорида.

Палм Бийч е близо до частния клуб на президента Мар а Лаго. Обикновено той гласуваше досега в Ню Йорк, но миналата година смени постоянния си адрес и се регистрира във Флорида, припомня АП, цитирана от БТА.

При гласуването Тръмп носеше маска, но я махна, след като се приближи до репортерите.

"Много сигурно гласуване. Да ви кажа, това е много по-сигурно, отколкото да пратиш гласа си по пощата", заяви президентът.

Reporter: "Mr. President who did you vote for today?"



President @realDonaldTrump: "I voted for a guy named TRUMP!"#Vote pic.twitter.com/RSSBo5vD2L