В Белия дом беше открита изложба "Президентска Алея на славата" точно пред Овалния кабинет, на която са изобразени портрети на американски президенти, с изключение на Джо Байдън, предаде The Hill.

Тръмп

Снимки и видеоклипове от новата експозиция, публикувани в официалните акаунти на Белия дом в социалните мрежи, показват златни рамки на бивши президенти, но на мястото, където следва да е Байдън, между два портрета на Тръмп, в рамка е поставено изображение на автоматична писалка, която изписва подписа на Байдън.

Президентът Тръмп и неговите съюзници са се вторачили в използването на автоматичната писалка от Байдън, но инструментът, който може да се използва за подписване на официални документи вместо ръчен подпис, е използван от президенти и от републиканците, и от демократите, напомня The Hill.

В случая изображението е пореден начин да повдигнат въпроси относно когнитивните способности на Байдън, докато беше на поста и дали други помощници са вземали важни решения вместо него.

Говорител на Байдън не е отговорил на искането за коментар относно портрета.

