Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

От "Продължаваме промяната" призоваха председателя на парламента Михаела Доцова да подаде оставка във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Парламентът

"Г-жо Доцова, подайте си оставката като председател на Народното събрание! Знам, че имате достойнство, дано да имате и свободата за това действие. Има ситуации, в които трябва да се запази достойнството на институцията", заяви лидерът на ПП Асен Василев на специален брифинг.

Нямаме мнозинството в парламента, за да ви принудим, но и не смятаме, че оставка под принуда ще възстанови достойнството на парламента, обърна се Василев към Михаела Доцова.

Той посочи, че депутатите от ПП няма да се включат в подписката, инициирана от ГЕРБ, за предсрочното освобождаване на Михаела Доцова, тъй като опозицията няма необходимото мнозинство. За да бъде отстранен председател на парламента е необходимо обикновено мнозинство в Народното събрание, но опозицията не би могла да го постигне, тъй като управляващите от "Прогресивна България" разполагат със 131 гласа.

Василев коментира и декларацията на мнозинството от "Прогресивна България" в защита на Доцова. От ПБ заявиха, че няма да допуснат политическа реабилитация на сглобката.

Бездушие, провал, страх и лъжа - това е което виждаме в реакцията на "Прогресивна България", заяви лидерът на ПП Асен Василев и отхвърли и обвиненията в позицията на ПБ, че с искането на оставката на Михаела Доцова се прави опит за политическа реабилитация на сглобката.

ГЕРБ се отказа да внася подписите за оставката на Михаела Доцова
Виж още ГЕРБ се отказа да внася подписите за оставката на Михаела Доцова

"Дълго време това правителството имаше една мантра - Асен Василев е виновен. Тъй като ще е малко трудно точно за това да ме обвинят, смениха мантрата. Сега мантрата е - реабилитация на сглобката. Това е оправданието на "Прогресивна България" за тяхната немощ, несправяне и безочие. Може би следващата мантра ще бъде - лошият торбалан и лошата ламя Спаска", каза Василев.

И обърна внимание, че почти 20 часа след случилото се пред централата на "Прогресивна България" няма позиция от страна на премиера Румен Радев.

Коментирайки поведението на Румен Радев Василев обяви, че властта се е самозабравила.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4429
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12200
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1523
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2378
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5499
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3869
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1515
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432