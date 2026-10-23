Бездушие, провал, страх и лъжа - това е което виждаме в реакцията на "Прогресивна България", заяви лидерът на партията Асен Василев

1552 Снимка: БТА

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От "Продължаваме промяната" призоваха председателя на парламента Михаела Доцова да подаде оставка във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

"Г-жо Доцова, подайте си оставката като председател на Народното събрание! Знам, че имате достойнство, дано да имате и свободата за това действие. Има ситуации, в които трябва да се запази достойнството на институцията", заяви лидерът на ПП Асен Василев на специален брифинг.

Нямаме мнозинството в парламента, за да ви принудим, но и не смятаме, че оставка под принуда ще възстанови достойнството на парламента, обърна се Василев към Михаела Доцова.

Той посочи, че депутатите от ПП няма да се включат в подписката, инициирана от ГЕРБ, за предсрочното освобождаване на Михаела Доцова, тъй като опозицията няма необходимото мнозинство. За да бъде отстранен председател на парламента е необходимо обикновено мнозинство в Народното събрание, но опозицията не би могла да го постигне, тъй като управляващите от "Прогресивна България" разполагат със 131 гласа.

Василев коментира и декларацията на мнозинството от "Прогресивна България" в защита на Доцова. От ПБ заявиха, че няма да допуснат политическа реабилитация на сглобката.

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Бездушие, провал, страх и лъжа - това е което виждаме в реакцията на "Прогресивна България", заяви лидерът на ПП Асен Василев и отхвърли и обвиненията в позицията на ПБ, че с искането на оставката на Михаела Доцова се прави опит за политическа реабилитация на сглобката.

"Дълго време това правителството имаше една мантра - Асен Василев е виновен. Тъй като ще е малко трудно точно за това да ме обвинят, смениха мантрата. Сега мантрата е - реабилитация на сглобката. Това е оправданието на "Прогресивна България" за тяхната немощ, несправяне и безочие. Може би следващата мантра ще бъде - лошият торбалан и лошата ламя Спаска", каза Василев.

И обърна внимание, че почти 20 часа след случилото се пред централата на "Прогресивна България" няма позиция от страна на премиера Румен Радев.

Коментирайки поведението на Румен Радев Василев обяви, че властта се е самозабравила.

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