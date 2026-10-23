Журналистката отпратила Доцова, защото се усъмнила в искреността ѝ. Обясни пред медиите, че има фрактура на рамото

17142 Снимка: БТА

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Соня Колтуклиева направи изявление пред медиите за инцидента, при който пострада от прекомерната сила на гард на НСО. Тя застана пред камерите, след като даде показания във Военната прокуратура. Там при нея дойде да се извини Михаела Доцова, но журналистката я е отпратила, защото не ѝ повярвала в искреността на думите. Колтуклиева заяви, че има фрактура на рамото при падането, след като, по думите й, охранителят от НСО я е блъснал. Той беше отведен в с белезници от военни полицаи малко преди тя да застане пред журналистите.

"Два часа и половина седях в прокуратурата. Задържаха служителя на НСО, който ме бутна. Образуваха досъдебно производство. Дойдоха Михаела Доцова и Антон Кутев, тя изказа съжаление за случилото се, но се оправда, че се е стресирала, защото видяла само мен отвън. Казах ѝ да напусне, усъмних се в искреността ѝ", коментира тя пред медиите, цитирана от Нова телевизия.

Журналистката заяви, че се опитват да изкарат нея виновна за ситуацията.

"На Кутев казах, че не исках да го виждам, защото е арогантен. Още пред централата изпитвах нечовешка болка, а Александър Нейчев, който е заместник-председател на "Прогресивна България", каза, че съм направила провокация. А аз просто гоня тези, които не ми дават отговори", добави Колтуклиева.

На въпрос дали смята, че действията на охранителя са били умишлени, тя отговори: "Той го направи със засилване. Аз бях с телефон в ръка, не с оръжие. Какво можех да направя на председателя на Народното събрание? Можеха да ме хванат, можеха да застанат между нас. Не беше необходимо да се стига дотук".

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Колтуклиева съобщи, че при падането е получила травма на рамото, като по думите ѝ лекарите са установили фрактура. "Доктор от ВМА ми каза: "От всичко най-лошо, което можеше да ви се случи, това не е най-лошото". Аз дори не съм виждала медицинските документи. Направиха ми някъде около шест снимки - на главата, на врата, на прешлените, на вътрешните органи, на краката, на всичко. Но документите са във Военната прокуратура", обясни тя.

Журналистката уточни, че ръката ѝ не е обездвижена с шина заради силната болка и че възнамерява да потърси допълнителна медицинска помощ.

"Само ме превързаха, защото болката е толкова силна, че не могат да сложат шина. Някак си я застопориха, за да мога да вървя. Казах, че искам да отида в болница. Но преди това трябваше да дам показания пред полицаите от Четвърто районно управление и пред Военната прокуратура", посочи Колтуклиева.

Тя разказа и за подкрепата, която е получила след инцидента. По думите ѝ, докато е била във Военномедицинска академия, телефонът ѝ не е спирал да звъни. "Много хора ми се обадиха. Докато бяхме в болницата, ми казаха, че са звънели Илияна Йотова, Кирил Вълчев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов. Видях обаждания и от Слави Трифонов, и от Тошко Йорданов. Но когато влезеш в сградата на прокуратурата, не ти разрешават да си гледаш телефона, затова не съм успяла да видя всички", обясни тя.

Колтуклиева припомни и други случаи, в които според нея е била обект на грубо отношение при опити да задава въпроси на публични личности.

"Когато тръгнах да питам Илияна Йотова за Петричкия Ескобар, тя излизаше от Народния театър и нейните бодигардове застанаха пред мен. Даже старшият каза: "По-нежно, по-нежно". А в Президентството, когато Йотова връчваше мандата на Андрей Гюров, аз се развиках, че прави голяма грешка. Тогава ме блъсна Стоян Тричков, който сега е депутат от "Прогресивна България". Имаше и жена от пресцентъра, а един от бодигардовете ме подпираше отзад. Тогава се обадих на генерал Тонев, за да му кажа, че така не бива. Много пъти съм се обаждала и съм писала във Facebook", разказа Колтуклиева.

Тя призова за промяна в отношението на охранителните служби към журналистите и гражданите. "Всеки един от вас би могъл да бъде подложен на тази агресия. Защо? Аз какво ще направя на председателя на Народното събрание? Трябва нещо да се промени - законът, поведението. Някой в тази държава се чувства като последна инстанция на истината, без да се впечатлява какво прави с хората.", заяви журналистката.

След изявлението Колтуклиева съобщи, че отново ще потърси лекарска помощ.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.