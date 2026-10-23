Повлия ли кампанията на избора ви?

Официалната предизборна кампания за президент и вицепрезидент приключва днес. През последния месец канидатите трябваше да убедят гласоподавателите в политическата си визия и личностните си качества.
През повечето време обаче на участниците се наложи да се приспособяват към външни събития и да демонстрират как на практика биха реагирали на извънредни обстоятелства в ролята на президент и вицепрезидент.
Представянето им ще бъде оценено 25 септември, когато е първият тур на изборите, и на 1 ноември, когато ще се проведе почти сигурният балотаж.
Затова, часове преди Деня за размисъл, ПИТАМЕ:
Денят в няколко минути
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