Създадена е необходимата организация приетите сигнали за злоупотреби и нарушения на изборния процес да се проверяват незабавно

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Близо 1000 служители от различни структурни подразделения на полицията, пожарната, жандармерията и "Гранична полиция" ще отговарят за безпроблемното протичане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври в Пловдив и областта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

До приключване на изборите ще има засилено полицейско присъствие, а сформиран в дирекцията щаб ще ръководи и координира дейностите на екипите за противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, гарантирането на сигурността и опазването на обществения ред.

Създадена е необходимата организация приетите сигнали за злоупотреби и нарушения на изборния процес да се проверяват незабавно и ефективно и своевременно да се уведомява ръководството на МВР и прокуратурата. За бърз обмен на информация и последваща реакция се поддържа и пряко взаимодействие с Районните избирателни комисии, посочват от полицията.

Специализираните устройства за електронно машинно гласуване и изборните книжа вече са поставени под постоянно полицейско наблюдение. В събота, 24 октомври, предстои под охрана да бъдат транспортирани 528 машини за 16-а Районна избирателна комисия (РИК) и 511 за 17-а РИК. Същия ден ще бъде поета и външната охрана на местата за гласуване до приключване на изборите в неделя.

Физическа охрана е осигурена за всички 1016 избирателни секции в 398 изборни места.

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В деня на вота полицейските служители ще бъдат разположени извън изборните помещения, като в тях няма да допускат въоръжени лица или носещи опасни предмети. Припомняме, че е забранено използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника за заснемане начина на гласуване. При необходимост униформените ще оказват съдействие само с изрично писмено искане от председателите на секционните комисии.

След приключване на изборния ден е предвидена и охраната на изборните материали и документация и членовете на секционните избирателни комисии при придвижването им от изборните места до РИК 16 и 17, които се помещават в Международен панаир - Пловдив.

Служителите от сектор "Български документи за самоличност" и звената в районните управления ще оказват съдействие на българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За престъпления срещу политическите права на гражданите и други правонарушения, свързани с нормалното протичане на изборния процес, могат да се подават сигнали на откритата денонощна телефонна линия в ОДМВР - Пловдив 032/932 248, а в МВР - на 02/90 112 98 и e-mail: [email protected], припомнят от полицията в Пловдив.

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