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Румънският президент Никушор Дан заяви, че днешният инцидент с кораб в Черно море представлява ново предизвикателство пред сигурността в региона, предават местните медии, цитирани от БТА.

Русия - Украйна

"Очевидно е, че това събитие е част от процеса на ескалация, предизвикан от Русия в контекста на войната в Украйна", допълни той.

Държавният глава посочи, че инцидентът се случва в напрегната регионална обстановка, обусловена от войната в Украйна и рисковете за сигурността в Черно море, и информира, че предстои разгръщането на допълнително оборудване, но не уточни подробности.

"Вчера проведохме заседание на Върховния съвет за национална отбрана, посветено именно на този въпрос. Във вторник, по искане на Румъния и България, се проведе заседание на Северноатлантическия съвет (най-висшия орган на НАТО за вземане на политически решения - бел.ред.), на което бе разгледана ситуацията", припомни той.

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Междувременно и външният министър на Румъния Дан Некулаеску излезе с коментар за случилото се.

"Днешното смъртоносно нападение срещу търговски плавателен съд, извършено само на 13 морски мили от (румънския град) Констанца - при което загина един моряк, а други бяха ранени - представлява грубо нарушение на международното право и свободата на корабоплаването. Изказваме съболезнования на семейството на загиналия, докато спасителните операции на румънската брегова охрана продължават. Незаконната война на агресия на Русия срещу Украйна ескалира, което пряко засяга търговското корабоплаване в Черно море. Това е непосредствена заплаха както за регионалната, така и за глобалната сигурност", написа той на официалния си профил в социалната мрежа Екс.

Министърът отбеляза още, че Румъния координира действията си тясно със съюзниците от НАТО, включително България и Турция, за ускорено внедряване на допълнителните способности за наблюдение, договорени на заседанието на Северноатлантическия съвет на 20 октомври.

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