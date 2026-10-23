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От "Прогресивна България" излязоха с позиция по скандала, избухнал два дни преди президентските избори, след като журналистката Соня Колтуклиева беше блъсната и съборена на земята от гард на НСО в опит да я неутрализира заради това, че тя отвори вратата на служебния автомобил на председателя на НС Михаела Доцова. Случката се разигра пред офиса на ПБ в столицата в четвъртък вечерта.

Кабинетът "Радев"

Колтуклиева остана да лежи на земята, а кортежът с трите коли на НСО и Доцова отпътува почти веднага след инцидента. Журналистката в момента е с бинтовано счупено рамо в болница, като предстои да бъде решено дали да оперират ръката ѝ. Гардът, който причини нараняването, вече беше задържан от Военна полиция по разпореждане на Военната прокуратура, където показания даде и самата Колтуклиева.

От управляващата партия заявиха категорично, че не одобряват употребата на прекомерна сила от охранителите, но също така и че няма да допуснат политическата употреба на случката от бившите партньори в сглобката. Управляващите визираха ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, които едни след други вече поискаха оставки.

От ПБ се обявиха и в защита на председателката на Народното събрание, за чиято оставка опозицията събира подписи, инициирани от ГЕРБ. Опозицията обвинява Доцова, че не е слязла от автомобила да прояви човешка загриженост към лежащата на земята Колтуклиева, а вместо това си е тръгнала веднага.

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"Прогресивна България" е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите", заявиха от партията.

"Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели", посочват от ПБ.

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Управляващите дадоха да се разбере, че няма да допуснат парламентът да гласува отстраняването на Михаела Доцова от поста парламентарен председател.

"Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", завършва позицията на ПБ.

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В същото време президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО ген.-майор Емил Тонев, той изрази готовност да я подаде, но освобождаването му подлежи на съгласуване с Министерския съвет. Президентът окачестви като недопустими прекомерните действия на гарда на НСО, но също така констатира и пропуски в охраната на председателя на НС, след като гардовете допуснаха журналистка да отвори вратата на охраняван автомобил.

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