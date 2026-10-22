Срокът, който му е поставен, е 11 декември, а адвокатите на президента заявиха, че той може да се яви през януари догодина

1892 Снимка: АП/БТА

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Американски съдия разпореди на Доналд Тръмп до 11 декември да даде показания под клетва по делото, което американският президент заведе за клевета срещу "Би Би Си". Тръмп подаде съдебен иск за 10 милиарда долара срещу британската обществена медия заради документален филм, в който са монтирани две различни части от речта му, произнесена преди щурма на Капитолия на САЩ през 2021 г.

Американският президент вече отмени планирани показания за 16 октомври, като се обоснова с "въпроси от национално значение", докато провеждаше предизборна кампания на републиканците в Джорджия. Федералният съдия по делото Енжолик Лет се разпореди, че Тръмп трябва да се яви и да даде показанията до 11 декември, освен ако времето за събиране на доказателства не бъде удължено, съобщи "Би Би Си".

"Все още не сме успели да разпитаме ищеца", заяви в съдебната зала адвокатът на "Би Би Си" Чарлз Тобин, като уточни, че до края на периода за събиране на доказателства остават само два месеца.

Миналата седмица адвокатите на "Би Би Си" поискаха Лет да задължи Тръмп да даде показания, след като последната насрочена среща не се е състояла. В отделно изявление в сряда адвокатите на Тръмп заявиха, че президентът може да се яви за интервюто между 11 и 22 януари догодина и твърдят, че "Би Би Си" "греши, като твърди, че президентът Тръмп избягва даването на показания в това дело".

Тръмп подаде съдебния иск във Флорида, като обвинява Би Би Си в "умишлено, злонамерено и подвеждащо фалшифициране" на речта му, произнесена пред Капитолия на 6 януари 2021 г. "Би Би Си" се извини за грешката и заяви, че предаването е създало "погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил директен призив за насилствени действия".

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Въпреки извинението "Би Би Си" оспорва съдебния иск и настоява той да бъде отхвърлен. Адвокатите на медията твърдят, че документалният филм не отговаря на законовите критерии за клевета и че предаването не е било достъпно на територията на Съединените щати.

През юли защитата на Тръмп е признала, че не разполага с доказателства, че филмът е бил разпространяван в САЩ чрез абонаментната платформа BritBox, както първоначално е твърдяла. Не са представени доказателства и за достъпност чрез сайта на "Би Би Си", услугата "Би Би Си" Select или американски телевизионни оператори.

Междувременно Тръмп се е съгласил да оттегли иска си срещу "Би Би Си" Studios - търговското подразделение на британската медия. Това е станало, след като компанията е посочила, че не е участвала в създаването или продуцирането на спорния документален филм.

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