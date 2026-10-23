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Парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това съобщиха от партията на Бойко Борисов в официална позиция до медиите.

Парламентът

По-рано днес от ГЕРБ обявиха, че дават първите 39 от нужните 80 подписа за свикване на извънредно заседание на парламента заради скандала, избухнал два дни преди президентските избори, след като журналистката от ПИК Соня Колтуклиева беше съборена на земята от гард на НСО в опит да я неутрализира заради това, че тя отвори вратата на служебния автомобил на председателя на НС Михаела Доцова. Случката се разигра пред офиса на ПБ в столицата в четвъртък вечерта.

Опозицията обвинява Доцова, че не е слязла от автомобила да прояви човешка загриженост към лежащата на земята Колтуклиева, а вместо това си е тръгнала веднага.

От управляващата партия обаче заявиха категорично, че не одобряват употребата на прекомерна сила от охранителите, но също така и че няма да допуснат политическата употреба на случката от бившите партньори в сглобката. Управляващите визираха ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, които едни след други поискаха оставки.

От "Прогресивна България" дадоха да се разбере, че няма да допуснат НС да гласува отстраняването на Михаела Доцова от поста парламентарен председател.

"Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", добавиха от управляващата партия.

ПБ: Няма да допуснем политическа реабилитация на сглобката с оставка на Доцова
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Часове след оповестяването на позицията на ПБ, от партията на Бойко Борисов внезапно промениха своята. 

"След като се запознахме с позицията на Прогресивна България (ПБ), за нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала. Най-същественият въпрос, който остава открит, е дали ПБ прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на охранителя и политическата отговорност на председателя на парламента. Позицията на ГЕРБ за случилото се е ясна и категорична. Подобно поведение е недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията и нейния председател", написаха от ГЕРБ и уточниха, че са очаквали Михаела Доцова и Прогресивна България сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се.

"Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. Защото уважението към парламента започва от тези, които го ръководят. ПГ на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова", заключват от партията на Борисов. 

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