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Един човек беше убит, а най-малко четирима бяха ранени при улична стрелба в парижкото предградие Ивлин, съобщи френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве, цитиран от Ройтерс и БТА.

Франция

Стрелецът е арестуван в община Коаниер в департамент Ивлин западно от Париж, след като към 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско) е открил огън от автомобила си на главен път между градoвете Трап и Ла Вериер.

Министър-председателят Себастиен Льокорню реагира на инцидента, като заяви, че националната прокуратура за борба с тероризма е била уведомена.

"Научихме за много тежки събития в град Трап в Ивлин. Един човек беше убит, а четирима ранени. Всички средства на силите за сигурност и съдебната власт са напълно мобилизирани, а компетентните органи ще предоставят повече информация своевременно", написа Льокорню в социалната мрежа Екс.

Националната антитерористична прокуратура на Франция съобщи, че следи ситуацията, посочва Асошиейтед прес.

Кметът на Трап Али Рабех заяви пред телевизия Бе Еф Ем Те Ве, че стрелецът изглежда е стрелял безразборно, като е вземал на прицел минувачите.

"Чудо е, че няма още жертви", каза той и добави, че заподозреният е открил огън на различни места, включително на детска площадка.

Рабех посочи, че убитият е от африкански произход, а един от тежко ранените е от северноафрикански произход.

Инцидентът идва в момент, когато Франция се готви утре за поредния ден на протести срещу високите разходи за живот, като големите музеи затварят вратите си, а правителството разгръща значително по-голямо присъствие на силите за сигурност, за да предотврати повторение на съпроводените с насилие безредици от миналата седмица, които шокираха страната.

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