Руският гражданин е намушкал до смърт жертвата си през 2005 г., след което избягал зад граница

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България екстрадира в Русия руски гражданин, обявен за международно издирване с червена бюлетина по обвинение в убийство, съобщи ТАСС, като се позова на говорителя на МВР на Руската федерация Ирина Волк. Предаването му на руските агенти е станало на летището в София.

"Днес на летището в град София представители на правоохранителните органи на Република България предадоха на служители на Националния център на Интерпол към МВР на Русия и на Федералната служба за изпълнение на наказанията на Русия гражданин на Руската федерация. Той беше обявен за международно издирване по обвинение в убийство", каза Волк.

Тя поясни, че престъплението е извършено през 2005 г. в Москва. Според разследването извършителят е нанесъл прободни рани с нож на мъж, в резултат на което той е издъхнал.

Следствените органи са образували наказателно дело (чл. 105 от Наказателния кодекс на РФ). След убийството извършителят е избягал извън границите на РФ и е бил обявен за международно издирване.

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"Благодарение на взаимодействието по каналите на Интерпол от българските партньори бе получена информация за задържането на издирвания. Той ще бъде транспортиран в Руската федерация за провеждане на следствени действия", съобщи Волк, цитира я ТАСС.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.