Партията на Бойко Борисов призова останалите групи от опозицията да подкрепят свалянето ѝ от поста

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ГЕРБ събра 39 от необходимите 80 депутатски подписа за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова заради липсата на реакция към падналата на земята Соня Колтуклиева, блъсната от гард на НСО пред централата на "Прогресивна България", съобщиха от партията тази сутрин.

Партията на Бойко Борисов отправи покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си. От ПП, ДБ и "Възраждане" също поискаха оставки още снощи в първите си реакции по скандала.

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява", заявиха от ГЕРБ.

Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера, категорични са народните представители от втората по големина ПГ.

Снощи пръв след инцидента с гарда от НСО и Соня Колтуклиева, която беше блъсната на земята, след като отвори вратата на служебната кола с Доцова вътре, реагира лидерът Бойко Борисов.

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"Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!", написа във Фейсбук Борисов.

В позиция парламентарната група на ГЕРБ-СДС още веднага настоя за оставката на Михаела Доцова. "Инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на НСО и откарана в болница, изисква незабавна институционална реакция. Председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство", заявиха депутатите на Борисов.

Те са категорични, че независимо от обстоятелствата, довели до намесата на охраната, липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Михаела Доцова е несъвместима с отговорността на този висок държавен пост.

Тя е упреквана от всички опозиционни партии, че след като журналистката на ПИК лежеше на земята, блъсната от гарда на НСО, колата на парламентарната председателка потегли, без никой от екипа на НСО, нито самата Доцова, да реагира и да провери какво е състоянието на жената на тротоара.

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