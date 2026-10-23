След това във втората фаза нека поговорим за това какво ние като правителство очакваме, заяви македонският премиер

8346 Снимка: AP/БТА

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Северна Македония трябва да се споразумее с България по отношение на Плана за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония преди да обсъди следващите стъпки в процеса на европейска интеграция. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски в интервю за МРТ 1 след участието си на срещата на върха на Берлинския процес, проведена в Черна гора, цитиран от БТА.

"Нека първо се споразумеем за Плана за действие за малцинствата, за който 26 държави членки (на ЕС) ясно казват, че нямат проблем, а една държава членка казва, че има проблем. Нека седнем с тази държава членка и да се споразумеем, нека направим този документ приемлив за всички 27 държави членки, а след това във втората фаза нека поговорим за това какво ние като правителство очакваме и какво ние, като правителство трябва да постигнем. Защото този документ - Планът за действие за малцинствата, е документ, който е предпоставка за продължаване на процеса на преговори", добави Мицкоски.

В отговор на журналистически въпрос, свързан с промените в конституцията на страната, които са условие за начало на преговори на Северна Македония с ЕС, и "дали има шанс за диалог с България" с посредничество на трета страна, което той и министърът на външните работи Тимчо Муцунски лансират, Мицкоски каза, че правителството няма да се откаже "от борбата за македонските национални интереси, но също така няма да се откаже и от стратегическата си цел да бъдем част от европейското семейство, където ни е мястото".

"Конституционните промени винаги ще ни напомнят за политиката на капитулация на предишното правителство на СДСМ и ДСИ, за това, което те приеха. И понякога се изненадвам, когато чувам високопоставени функционери от предишното правителство, особено от СДСМ, които казват:

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"Добре, ние бяхме правителството, сега вие сте правителството, докъде сте с европейската интеграция и европейския процес?". Вие бяхте правителството, оставихте ни с товар, тежащ тонове, на гърба ни, който сега трябва да носим и оправяме, а те очакват, че за една нощ това, което е създавано десетилетия наред, а те го продадоха, ние ще го оправим за една нощ и ще го върнем в някакъв нормален ход. Това не работи така, отнема време", казва в интервюто македонският премиер.

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