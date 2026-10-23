От МВР съобщиха, че няма щети и пострадали

9870 Снимка: БТА

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Дрон падна край сливнишкото село Бърложница, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи-София.

На мястото, където е открито безпилотното устройство, бяха изпратени служители на полицията и екип на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

Районът бе отцепен.

Няма пострадали граждани, както и причинени щети, добавиха от полицията, като първоначално не съобщиха какъв е видът на безпилотното устройство.

След извършена проверка от специализирания екип от СОБТ бе изяснено, че дронът не е боен. Устройството е частно и вече е иззето.

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На 8 август украински дрон-примамка "Майя" навлезе в българското въздушно пространство от посока Румъния и се взриви в нива край бившия ГКПП "Кардам". Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов тогава заяви, че няма данни за преднамерени действия срещу България.

Три седмици по-късно специализиран екип от Военноморските сили изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван.

Ден по-рано, на 27 август, бяха намерени два дрона. Екип от Военноморска база - Варна откри в морето, на 8 морски мили южно от Каварна, част от опашката на безпилотната машина. Друг военен екип извади и транспортира до базата втори дрон до комплекс Камчия.

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