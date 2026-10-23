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Нова гледна точка към инцидента с репортерката на ПИК Соня Колтуклиева пред централата на "Прогресивна България" се вижда на кадри, публикувани от newsnow.bg.

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На записа охранителят Мартин Варадинов застава да оглежда към тротоара с гръб към служебния автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова, докато в колата през предната дясна врата влиза друг гард. От другата страна на автомобила към улицата оглежда трети служител на НСО.

След като колата с Доцова тръгва да потегля, двамата охранители, които са стояли около нея, се насочват назад към втори автомобил.

В този момент Колтуклиева отваря вратата, зад която е Доцова, а шефката на парламента опитва да я затвори. Шофьорът и гардът в нейната кола изглеждат изненадани, като се вижда как обръщат глави назад.

Охранителят от предната седалка излиза от автомобила да помогне на Доцова да затвори вратата. Преди да успее да направи това, пред погледа му неговият колега Варадинов се появява отзад и със засилка блъска Колтуклиева.

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