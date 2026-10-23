Хабибе Коджаисуф поема управлението на Община Сунгурларе
Кметът Димитър Гавазов бе задържан при акция на ГДБОП и обвинен за търговия с влияние
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Заместник-кметът на община Сунгурларе Хабибе Коджаисуф ще изпълнява функциите на задържания кмет Димитър Гавазов.
Според Закона за местното самоуправление и местната администрация задържането на кмета не прекратява правомощията му.
Гавазов вече е подписал заповед, съгласно която Коджаисуф ще го замества.
Снощи Окръжният съд в Бургас постанови мярка за неотклонение задържане под стража за обвиняемите кметове на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Разследването срещу тях е за няколко обществени поръчки за 7 милиона евро.
Поръчките са на община Сунгурларе, а на община Белица не са предмет на това производство, обясниха обвинителите. Те за строителство на улици и ремонти на обществени сгради, а комисионната била между 25 и 35% от стойността им.
Според прокуратурата двамата кметове от ДПС и областният лидер на партията в Бургас Христо Широков са имали разпределени роли.
Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите.