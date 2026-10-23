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Британски и френски изтребители летяха заедно над Средиземно море в рамките на първото съвместно учение, включващо въздушния ядрен потенциал на Франция, заяви днес Париж, като подчерта сътрудничеството между двете страни в момент на напрежение с Русия, предаде Ройтерс.

Двете съюзнически страни се споразумяха през юли 2025 г. да засилят сътрудничеството в сферата на ядрените си арсенали в отговор на растящите заплахи за Европа и несигурността по отношение на общия им съюзник САЩ.

"Поддържането на независими ядрени сили не изключва координацията", заяви френският министър на въоръжените сили Катрин Вотрен.

"Нашето ядрено сътрудничество с Великобритания продължава да се задълбочава: във вторник вечерта британски изтребители "Тайфун" (Typhoon) участваха за първи път във френско ядрено учение заедно с (военни самолети) "Рафал" (Rafale)", добави тя.

След като излетяха от военновъздушната база "Сен Дизие" в Североизточна Франция, френските изтребители бяха съпроводени от британски изтребители "Тайфун" и симулираха ядрен удар в рамките на учението "Руми"(Rummy), се казва в изявление на френското министерство на въоръжените сили.

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"В един все по-опасен свят, нашите противници не бива да изпитват съмнения: Великобритания и Франция са обединени в ангажимента си към европейската сигурност и поддържането на възпирането, което помага за запазване на мира в продължение на поколения", добави британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Френският президент Еманюел Макрон заяви през март, че Париж ще разшири ядрения си арсенал и даде начало на инициатива, позволяваща на европейски партньори да участват в съвместни учения и евентуално краткосрочно разполагане на способни да носят ядрени оръжия френски военни активи на тяхната територия.

Франция изразходва приблизително 5,6 милиарда евро годишно, за да поддържа запасите си от около 290 ядрени бойни глави, които могат да бъдат изстрелвани от подводници и от самолети. Страната притежава четвъртият по големина ядрен арсенал в света, отбелязва Ройтерс.

Великобритания разполага с 225 ядрени бойни глави. За сравнение Русия и САЩ имат по повече от 5000.

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