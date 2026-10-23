Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Британски и френски изтребители летяха заедно над Средиземно море в рамките на първото съвместно учение, включващо въздушния ядрен потенциал на Франция, заяви днес Париж, като подчерта сътрудничеството между двете страни в момент на напрежение с Русия, предаде Ройтерс.

Британия

Двете съюзнически страни се споразумяха през юли 2025 г. да засилят сътрудничеството в сферата на ядрените си арсенали в отговор на растящите заплахи за Европа и несигурността по отношение на общия им съюзник САЩ.

"Поддържането на независими ядрени сили не изключва координацията", заяви френският министър на въоръжените сили Катрин Вотрен.

"Нашето ядрено сътрудничество с Великобритания продължава да се задълбочава: във вторник вечерта британски изтребители "Тайфун" (Typhoon) участваха за първи път във френско ядрено учение заедно с (военни самолети) "Рафал" (Rafale)", добави тя.

След като излетяха от военновъздушната база "Сен Дизие" в Североизточна Франция, френските изтребители бяха съпроводени от британски изтребители "Тайфун" и симулираха ядрен удар в рамките на учението "Руми"(Rummy), се казва в изявление на френското министерство на въоръжените сили.

"Последен изстрел": Операциятa, която спря ядрен удар на НАТО
Виж още "Последен изстрел": Операциятa, която спря ядрен удар на НАТО

"В един все по-опасен свят, нашите противници не бива да изпитват съмнения: Великобритания и Франция са обединени в ангажимента си към европейската сигурност и поддържането на възпирането, което помага за запазване на мира в продължение на поколения", добави британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Френският президент Еманюел Макрон заяви през март, че Париж ще разшири ядрения си арсенал и даде начало на инициатива, позволяваща на европейски партньори да участват в съвместни учения и евентуално краткосрочно разполагане на способни да носят ядрени оръжия френски военни активи на тяхната територия.

Франция изразходва приблизително 5,6 милиарда евро годишно, за да поддържа запасите си от около 290 ядрени бойни глави, които могат да бъдат изстрелвани от подводници и от самолети. Страната притежава четвъртият по големина ядрен арсенал в света, отбелязва Ройтерс.

Великобритания разполага с 225 ядрени бойни глави. За сравнение Русия и САЩ имат по повече от 5000.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12245
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1536
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5505
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2304
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3897
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1522
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432