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Украинските военни все още имат проблеми на фронта във войната с Русия със "Сталинк" (Starlink) и неговата военна версия "Старшийлд" (Starshield).

Русия - Украйна

Длъжностни лица, наблюдаващи системите за сателитна комуникация, заявиха, че продължават да регистрират случаи на загуба на свързаност на терминали при движение със скорост над 100 мили (161 километра) в час, съобщи "Евронюз". Връзката с всеки дрон, движещ се по-бързо, се е губела, предаде Би Би Си.

Съветникът на президента Володимир Зеленски Сергий Бескрестнов потвърди, че ограниченията остават.

"В момента не виждаме никакви индикации, че ограниченията на Starlink са били премахнати", написа той във фейсбук. "Има изолирани случаи, когато Starlink може да работи със скорости малко над ограничението, но това вероятно се дължи на алгоритмите на SpaceX или на специфичните условия на употреба, а не на премахнатите ограничения", обясни той.

Изявленията идват след публикация на "Уолстрийт джърнъл", че американският президент Доналд Тръмп се е обадил на собственика на "Спейс Екс" Илон Мъск на 21 октомври, за да поиска от него да премахне ограниченията за Starshield.

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След разговора американски и украински служители съобщиха за подобрения в свързаността, въпреки че някои предупредиха, че пълната функционалност не е възстановена. Впоследствие Тръмп заяви, че Мъск е премахнал ограниченията на скоростта, но отказа да потвърди дали лично се е свързал с милиардера.

Прекъсването започна неочаквано на 14 октомври, когато терминалите Starshield, използвани от украинските сили, започнаха да губят свързаност.

Неочакваните ограничения нарушиха военните операции, включително мисиите с дронове със среден обсег и използването на дронове-прехващачи, разположени за защита на украинските градове от руски въздушни атаки.

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