Задълженията надхвърлят 900 млн. евро, дружеството не е предоставило поисканите данни за финансовото си състояние

2422 Снимка: БТА

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Ръководството на "Булгаргаз" е поискало среща със столичния кмет Васил Терзиев през следващата седмица, за да бъдат обсъдени спешни мерки за решаване на финансовите проблеми на "Топлофикация София". Искането идва в началото на отоплителния сезон, когато задълженията на столичното дружество към обществения доставчик надхвърлят 900 млн. евро, а плащанията остават недостатъчни.

Паралелно с това текат преговори за нов договор за доставка на природен газ за 2027 г. От "Булгаргаз" посочват, че са поискали от "Топлофикация София" подробна и актуална информация за финансовото и ликвидното ѝ състояние, включително за приходите от продажба на електроенергия през Българската независима енергийна борса.

Общественият доставчик очаква и актуализиран график за плащанията до края на ценовия период 2026/2027 г., както и 13-седмична прогноза за очакваните парични потоци и източниците на финансиране. Тези данни са необходими, за да се прецени дали топлофикационното дружество може да плаща текущите доставки на газ и едновременно с това да погасява натрупаните си задължения.

По информация на дружеството "Топлофикация София" системно не спазва договорения график за погасяване на дълговете си. Продължаващото им нарастване и ниските нива на плащанията налагат поемането на конкретни ангажименти, подкрепени с осигурено финансиране.

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Към момента "Булгаргаз" все още не е получил поисканата информация, въпреки че е определил срок за предоставянето ѝ до 22 октомври. От обществения доставчик определят като недопустимо липсата на базови финансови данни да продължава при започнал отоплителен сезон и задължения над 900 млн. евро.

Според компанията това поставя под съмнение готовността на "Топлофикация София" да предприеме реални действия за овладяване на задълбочаващия се финансов проблем.

Още през септември министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи, че общите задължения на столичното парно към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ) надхвърлят 1,28 млрд. евро. По думите ѝ двете дружества продължават да осигуряват финансовия ресурс, необходим за доставките, въпреки системното неизпълнение на задълженията от страна на "Топлофикация София".

За да гарантира доставките на природен газ, "Булгаргаз" търси допълнителна ликвидна подкрепа от БЕХ и чрез кредитни линии от търговски банки. Този подход позволява доставките да продължат, но не е устойчив модел, предупреди тогава министърът.

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