Инсталацията е поставена от градските власти и ще остане за постоянно

2030 Снимка: АП/Vahid Salemi/БТА

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Мъж, облечен като американския президент Доналд Тръмп, се разхожда в клетка, поставена на площад в иранската столица Техеран. Това е най-новата инсталация, която Иран представи с цел да дискредитира американския президент, предаде Франс прес.

От началото на войната в Близкия изток, предизвикана от израелско-американските удари срещу Техеран, Ислямската република засили комуникационните си тактики, целящи да очернят образа на САЩ посредством големи надписи или анимационни видеа в стила на "Лего", пише БТА.

Тази седмица на площад "Таджриш", в един от престижните квартали в Северен Техеран градските власти поставиха пилон, върху който е монтирана малка затворническа килия. Вътре в нея се разхожда мъж, облечен в костюм с червена вратовръзка, който носи маска от латекс с лика на Тръмп. В клетката са поставени също легло и санитарен възел.

От едната страна на клетката екран излъчва послания, осъждащи "военните престъпления", които Иран приписва на САЩ по време на конфликта. Хора на площад "Таджриш" сега си правят селфита пред инсталацията и се подиграват на фалшивия двойник на Доналд Тръмп, пише още АФП.

"Не се притеснявайте, ще ви платим гаранцията и ще ви освободим", казва мъж. Чуват се и заплахи.

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Iran: More footage of the live actor playing a jailed Donald Trump in a mock prison cell in Tehran’s Tajrish Square - WANA https://t.co/55HCZ3M1jT — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) October 21, 2026

Според медии, близки до управляващия режим в Иран, инсталацията ще остане за постоянно на площада. С тази кампания общината на Техеран иска да припомни на иранците необходимостта от правосъдие.

От смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, убит на първия ден от войната, Ислямската република представя американския президент като "престъпник" и непрестанно демонстрира волята си за отмъщение.

Освен това Иран обвинява САЩ в умишленото атакуване на цивилни обекти по време на войната, най-вече девическото училище в южния град Минаб и сватба в южната част на страната, където загинаха десетки души, сред които деца и жени, припомня АФП.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.