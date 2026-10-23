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Гардът на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов беше задържан, след като отиде доброволно във Военната прокуратура и даде показания във връзка с инцидента с журналиста Соня Колтуклиева. Той беше отведен от Военна полиция с белезници на ръцете.

Кабинетът "Радев"

Това потвърди пред медиите и самата Соня Колтуклиева на излизане от Военно-апелативната прокуратура.

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Мартин Варадинов е бивш футболен съдия, съобщи БНТ. Той беше в екипа, охранявал председателката на НС Михаела Доцова по-рано тази вечер, и приложи груба сила спрямо репортерката на ПИК, след като тя отвори вратата на служебната кола на охраняваното лице на улицата пред централата на "Прогресивна България".

Варадинов стисна за ръката и събори на земята Колтуклиева, след което тя беше откарана за преглед във ВМА и пусната за домашно лечение, като по-късно стана ясно, че има фрактура на рамото.

Малко по-рано във Военната прокуратура беше и самата пострадала. Именно там я намери и председателката на парламента, за да й поднесе своето огромно съжаление от инцидента. Преди това Михаела Доцова я е потърсила във ВМА, но се оказало, че не е приета на лечение там. Заедно с Доцова в прокуратурата беше и депутатът от ПБ Антон Кутев.

Снимка: Булфото

Председателката на НС определи като недопустимо случилото се и заяви, че ще изисква предприемането на най-строги мерки от ръководството на НСО.

Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая, съобщиха по-рано от службата.

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Разпоредена е незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки.

Поемане на отговорност изиска и президентът Илияна Йотова, ако при проверката, разпоредена от ръководството на службата, бъдат установени нарушения. Йотова беше категорична, че действията на служителя на НСО спрямо журналистката са били недопустими и прекомерни.

Снимка: Булфото

От опозицията поискаха оставки и от ръководството на НСО, и от самата Йотова с аргумента, че службата е на нейно подчинение. Критики прозвучаха и по адрес на Доцова, задето служебната кола е потеглила незабавно и тя не е слязла да провери състоянието на падналата на земята Колтуклиева.

Снимка: Булфото

Председателката на НС обясни, че е разбрала по-късно от медиите какво се е случило и също така добави, че НСО действа по протокол, като тя няма как да дава нареждания на служителите какво да правят.

Снимка: Булфото

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