Тактиката на управляващите е да тупат топката до 31 октомври и да кажат, че за тях средства няма да има, прогнозира лидерът на ПП

152 Снимка: БТА

Има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията на заплатите за младите лекари и медицинските сестри, обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг кулоарите на парламента, позовавайки се на собствена вътрешна информация.

Тактиката на управляващите е да тупат топката до 31 октомври и да кажат, че за тях средства няма да има, прогнозира Василев.

"Пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици и медицински сестри. С пълен цинизъм се отнасят към техните искания", коментира той.

Василев заяви, че парламентарната група на ПП-ДБ ще продължи да събираме подписи с искане за извънредно заседание на здравната комисия, за да може да се разгледа на второ четене законопроектът за увеличенията преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджетът.

"Видяхме тази седмица имаха протести в София, Пловдив, Хайделберг и други градове в ЕС. Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта", коментира на брифинга депутатът от ПП Васил Пандов.

Той посочи, че във вторник депутатите от ГЕРБ обявиха бойкот на парламента, а сред тях е председателят на здравната комисия Костадин Ангелов. "Въпреки че имахме необходимите подписи и бяха длъжни да свикат комисия - заседание нямаше. Работната група също беше отложена, защото депутатите от ГЕРБ и ДПС-Ново начало не идват на работа", обясни Пандов.

Той обяви, че е внесено ново искане - до председателя на НС Наталия Киселова, която по правилник има право да свика извънредно заседание на комисията по здравеопазване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.