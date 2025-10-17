Има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията на заплатите за младите лекари и медицинските сестри, обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг кулоарите на парламента, позовавайки се на собствена вътрешна информация.

Парламентът

Тактиката на управляващите е да тупат топката до 31 октомври и да кажат, че за тях средства няма да има, прогнозира Василев.

"Пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици и медицински сестри. С пълен цинизъм се отнасят към техните искания", коментира той.

Василев заяви, че парламентарната група на ПП-ДБ ще продължи да събираме подписи с искане за извънредно заседание на здравната комисия, за да може да се разгледа на второ четене законопроектът за увеличенията преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджетът.

"Видяхме тази седмица имаха протести в София, Пловдив, Хайделберг и други градове в ЕС. Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта", коментира на брифинга депутатът от ПП Васил Пандов.

Младите лекари "погребаха" бъдещето си в ковчег пред парламента, блокираха Орлов мост (снимки)
Виж още Младите лекари "погребаха" бъдещето си в ковчег пред парламента, блокираха Орлов мост (снимки)

Той посочи, че във вторник депутатите от ГЕРБ обявиха бойкот на парламента, а сред тях е председателят на здравната комисия Костадин Ангелов. "Въпреки че имахме необходимите подписи и бяха длъжни да свикат комисия - заседание нямаше. Работната група също беше отложена, защото депутатите от ГЕРБ и ДПС-Ново начало не идват на работа", обясни Пандов.

Той обяви, че е внесено ново искане - до председателя на НС Наталия Киселова, която по правилник има право да свика извънредно заседание на комисията по здравеопазване.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
51942
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7212
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8327
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
10187
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
8055
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
854
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината" Trip
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината"
3357
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня Вкусотии
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня
543
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
81
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
329