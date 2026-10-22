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"Демократична България" събра необходимите подписи и внесе официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк" край село Плана, съобщиха от пресцетъра на коалицията.

Парламентът

В дневния ред е една точка - изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев, които да отговорят за предприетите действия от страна на изпълнителната власт и службите за сигурност.

Според ДБ има пълно разминаване между уверенията на изпълнителната власт и реалните резултати от разследването.

"МВР и службите криха инцидента в продължение на три дни, преди информацията да бъде изнесена публично от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев. Успоредно с това, на 14 октомври министър-председателят Румен Радев призова ДАНС да не разкрива подробности, като увери парламента, че ситуацията е под контрол и поиска "още малко търпение" за резултати. Дни по-късно стана ясно, че заподозрените извършители безпрепятствено са напуснали България", мотивират искането си вносителите.

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По случая са повдигнати обвинения на двама германски граждани за палежа на антените край Плана.

Предстои председателят на Народното събрание да определи датата на извънредното заседание.

Още във вторник от ДБ анонсираха, че ще събират подписи за извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев за предприетите действия за умишления палеж на антените за комуникация със сателитната система "Старлинк" край село Плана. Депутатите от парламентарната група ще искат и информация за установяването и издирването на обвиняемите лица, за които се появи информация, че са напуснали страната.

От ДБ първоначално настояха извънредното заседание да се проведе днес. Съгласно правилника за работа на Народното събрание председателят е длъжен да насрочи заседание не по-късно от седем дни след постъпването на искане, подкрепено от най-малко една пета от народните представители. 

Междувременно парламентът реши да не провежда редовни пленарни заседания и заседания на комисии до 30 октомври заради президентските избори. Това обаче не изключва възможността за свикване на извънредно заседание.

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