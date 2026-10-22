Целта е да продължи съдебното дело срещу съпредседателя на "Да, България", което е спряно, тъй като той е избран за народен представител

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Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Б.Б. - заместник-председател на парламентарна група, съобщиха от държавното обвинение. Предложението е на прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП).

Единственият зам.-председател на парламентарна група с такива инициали е Божидар Божанов от "Демократична България".

Делото срещу съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов е свързано с обвинения за оказване на натиск над бившия министър на електронното управление в кабинета на акад. Николай Денков Александър Йоловски. Божанов е подсъдим за действията си в качеството му на министър на електронното управление в кабинета на Кирил Петков през 2022 г.

С искането на имунитета на Божанов се цели да може да продължи съдебното дело срещу депутата, което е спряно на 1 септември 2026 г. с определение на съда, напомнят от държавното обвинение.

Разследването твърди, че през 2022 г., докато е бил министър, Божанов е нарушил служебните си задължения във връзка с обществена поръчка за 18 млн. лв. с цел да се осигури предимство за конкретна фирма. Случаят е свързан с твърденията на следващия министър, Александър Йоловски, за оказван върху него натиск. По същото дело Кирил Петков е обвинен в принуда спрямо Йоловски, докато Божанов отговаря за действията си като министър. Той категорично отхвърля обвиненията, като ги определя като "абсурдни" и създадени единствено с "пропагандна цел".

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Прокуратурата не за пръв път иска сваляне на имунитета на Божанов, през март 2025 г. той сам се отказа от него.

Сега също обяви, че ще се откаже от имунитета си, като написа във Фейсбук: "Веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент." Но коментира, че "прокуратурата пак се включва в изборите."

Б.Б. е подсъдим за престъпление от общ характер по чл. 282, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 алт. 2 от Наказателния кодекс (престъпление по служба). Обвинителен акт срещу него е внесен на 01.10.2025 г., като на 28.04.2026 г. делото е върнато от СГС на СГП, напомнят от държавното обвинение. След протест на прокуратурата, с определение на Апелативен съд-София от 22.06.2026 г., делото е върнато на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу Б.Б. пред СГС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.

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