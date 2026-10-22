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Кмет на ГЕРБ заряза бившите управляващи и премина в редиците на "Прогресивна България", като дори оглави новоучредената партийна структура в Хасковско.

Кабинетът "Радев"

Николай Балабанов, който управлява село Славяново, Хасковско, стана председател на общинската структура на "Прогресивна България в община Маджарово. Балабанов беше избран от името на ГЕРБ да управлява родното село на бившия президент, настоящ премиер и лидер на ПБ Румен Радев.

Вече обаче е преминал към управляващата формация и дори е начело на една от структурите, стана ясно от пост на депутатката от ПБ Емине Гюлестан, която публикува и снимки от учредителното събрание във "Фейсбук".

"С още една важна стъпка завършихме изграждането на структурите на "Прогресивна България" в област Хасково! Днес учредихме и последната общинска структура в областта - в Маджарово. Това е резултат от последователна работа, активност и подкрепата на хора, които споделят идеите и целите на "Прогресивна България". За общински председател беше избран Николай Балабанов", съобщи народната представителка от ПБ. "Благодаря на всички, които се включват с енергия, отговорност и желание да бъдат част от тази промяна!", допълва тя.

Балабанов беше сред празнуващите победата на ПБ в центъра на Славяново вечерта на парламентарните избори. "Всички чакаме по-добър живот за децата ни, но нека първо видим финалните цифри от вота. Господин Радев е един изключително доблестен човек, за когото аз съм сигурен, че България и българският народ ще бъдат приоритет, както са и били досега", коментира кметът тогава.  

Николай Балабанов е бил избран на партийния пост на 20 октомври на събрание в миниатюрния град с 480 жители в присъствието на 6 народни представители: Тефик Парафитов, Светлана Митошева, Надежда Колева, Емине Гюлестан, Десислава Костова и Радослав Вълчев. Тук бяха и функционери на партията, и областният координатор в Хасково Мартин Деспов.

Балабанов благодари на онези, които са събрали смелост да дойдат на събранието, като обясни, че кметът на община Маджарово от ДПС Ерджан Юсуф забранявал на хората да присъстват на такива мероприятия, цитира го платформата "За истината".

Снимка: Фейсбук профил на депутатката от ПБ Емине Гюлестан

Той допълни, че се надява да направят всичко възможно да дадат вяра и надежда на хората да смъкнат "оковите на страха" и да се "изправят срещу феодалите в тази община".

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Според народния представител Десислава Костова в Маджарово са завършили цикъла на създаване на общински структури във всички общини от област Хасково и това е "голяма новина".

Снимка: Фейсбук профил на депутатката от ПБ Емине Гюлестан

Николай Балабанов беше избран за кмет на славяново от ГЕРБ на последните местни избори през 2023 година, но бе отстранен от длъжност след като бе установено, че името му фигурира в търговско дружество. На насрочените нови избори през октомври 2025 година, Балабанов се яви издигнат от Инициативен комитет и ги спечели със 72.89%, отново с подкрепата на ГЕРБ.

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