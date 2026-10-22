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Парламентарната група на ДПС сезира прокуратурата за проверка на факти и обстоятелства, свързани с оказан политически натиск от страна на директора на агенция "Митници" Николай Шушков върху кмета на Белица Радослав Ревански за промяна на политическата му ангажираност, в полза на "Прогресивна България", срещу политическа протекция и закрила. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Парламентът

Вчера лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви пред журналисти в Белица, че Ревански е бил викан в кабинета на директора на Агенция "Митници" Николай Шушков. По думите на Пеевски, Шушков казвал на кмета на Белица "как да се работело за ПБ, как кметове да минават към ПБ, как да му уредял среща с Демерджиев, за да не му правел нещо и да не го закача".

"Но нали знаете кой дава срамните оферти - Румен Радев. Господин Радев, казваме "не" на вашата оферта, казваме "да" на свободата и "не" на Държавна сигурност", добави лидерът на ДПС. 

От партията искат държавното обвинение да провери и евентуалната връзка с последвалата в община Белица показна акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", при която бе арестуван кметът на общината.

"Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт", пишат още от ДПС. 

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Двете спецакции на ГДБОП и ДАНС в общините Сунгурларе и Белица, проведени в рамките на 24 часа, при които бяха задържани двама кметове на ДПС, доведоха вчера до остър сблъсък между премиера Румен Радев и лидерите на опозицията - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Политическото напрежение ескалира точно в края на предизборната кампания, след като министър-председателят обяви, че разплитането на корупционните схеми прекъсва контрола върху финансови потоци, а Пеевски и Борисов на свой ред обвиниха властта в политически натиск и оказване на институционален реваншизъм преди изборите за президент на 25 октомври. 

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