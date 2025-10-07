Млади лекари отново протестират с искане за достойни заплати - те искат възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната. Протестът е пред сградата на Министерството на здравеопазването (МЗ). Недоволните по-късно ще се отправят на шествие до "Орлов мост".

Ако няма промени ще продължим с протестите. Продължаваме да се занимаваме с гаврата, на която ни подлагат политиците месеци наред, каза д-р Даниел Кипров. Той припомни, че политиците обещаха до края на юли да има законови промени.

По думите му удължаването на работата на работната група, която трябва да прецизира текстовете по законопроектите за промени в Закона да лечебните заведения до 31 октомври, означава, че те ще се оправдаят с липса на заложени средства в бюджета за следващата година.

Вече нямаме доверие, че разговорите, които провеждаме имат някакъв смисъл, каза студентът по медицина Василена Киара Димитрова. По думите ѝ това е протакане във времето. Експертите в МЗ ни казаха, че в наредбата за специализации не може да се определят възнаграждения, дори минимални, но такава наредба има в Министерството на образованието и науката (МОН), в която дори с числа са посочени минималните заплати за преподаватели, допълни Димитрова.

Успяхме да съберем подписи за провеждане на извънредно заседание на парламентарната комисия по здравеопазване утре, на която да се разгледат предложенията за промени, каза председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, който също дойде на протеста.

Надяваме се в комисията да бъдат подкрепени исканията на младите лекари, които ние предлагаме в законопроекта си - обвързване със средната работна заплата.

По думите му обвързването на заплащането с Колективния трудов договор (КТД) не е сработило. Анализите ни показват, че за повишаването на исканите възнаграждения са необходими 240 млн. лв. на година, каза още Василев.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов коментира исканията на младите медици с думите, че на тях не се крепи здравната система.

"Това, което искаха - за доста неща сме предприели мерки. Може би ще искат Слънцето да изгрява от Запад, но аз не мога да го осигуря. Същото е и с финансите. МЗ не е финансово министерство. Българската здравна система не се се крепи на младите лекари, а на тези, които са били преди 15 години специализанти", заяви Кирилов.

 

