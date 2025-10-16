Правата на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на всички дирекции и административни структури, съобщиха от Касата в отговор на журналистически въпроси.

От информацията, предоставена от НЗОК, е записано, че проверката, която е започната по заповед на управителя доц. Петко Стефановски, е комплексна и ще обхване както минал период, така и функционирането на институцията от началото на мандата на настоящия управител.

За да бъде проверката максимално безпристрастна и обективна, правомощията на проф. Момчил Мавров, който в момента е подуправител, са ограничени, тъй като той е заемал поста временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК в периода 17 април - 04 октомври 2024 г. вкл., предава БТА.

Шефът на Здравната каса е отнел всички правомощия на заместника си
Виж още Шефът на Здравната каса е отнел всички правомощия на заместника си

Проверката на управителя не поставя под риск оперативната работа на НЗОК, предоставяните услуги на всички здравноосигурени, както и взаимодействието и плащанията към договорните партньори на организацията, допълват от Касата.

Доц. Петко Стефановски представи публично, на заседание на Комисията по здравеопазването в парламента, резултатите от съвместните проверки на 42 лечебни заведения за болнична медицинска помощ в страната, припомня от НЗОК. Той направи конкретни предложения за подобряване контролната дейност на касата, включително чрез законови и подзаконови нормативни промени.

Вчера лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви пред журналисти в парламента, че е излязла информация, че председателят на НЗОК е отнел всички правомощия на заместника си.

