Не се забелязва повишен интерес въпреки отпадането на ограниченията в Изборния кодекс, по електронен път са подадени 13 196 заявления за гласуване

119 Снимка: БТА

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Избирателните секции в района на компетенциите на Генералното консулство на България в Истанбул ще бъдат повече за предстоящите на 25 октомври президентски избори в сравнение с вота за Народно събрание на 19 април т.г., тъй като за предстоящия тази неделя отпадна ограничението в Изборния кодекс за броя на избирателните секции в страните извън ЕС. Това обясни генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев пред БТА.

Той уточни, че в Истанбул и Бурса ще бъдат разкрити общо 39 избирателни секции, което е доста повече от разкритите в цяла Турция на последните парламентарни избори през април т.г. - тогава бяха общо 27. На предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. секциите са били 168 на брой.

Сега само в Истанбул ще отворят 22 секции, като едната от тях ще бъде в сградата на Генералното консулство в града. В района на Бурса, който също е от компетенцията на Генералното консулство в Истанбул, ще бъдат разкрити 17 секции, като една от тях ще бъде в сградата на консулската канцелария. В 13 от тези общо 39 секции в Истанбул и Бурса ще има машини за гласуване, а в останалите ще се гласува само с хартиени бюлетини.

Избирателните секции в Истанбул са разположени основно в европейските райони на мегаполиса.

За предстоящите тази неделя избори за президент и вицепрезидент на България от Турция са подадени по електронен път 13 196 заявления за гласуване.

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"Премахването на ограничението за броя при образуването на избирателните секции зад граница в страните извън ЕС предоставя възможност на всеки български гражданин свободно да упражни правото си на вот. Към момента не забелязваме повишен интерес, в сравнение с предишните избори, но с напредването на кампанията традиционно интересът нараства", коментира българският генерален консул.

Снимка: БТА

По думите му организацията по подготовката на изборите на Генералното консулство в Истанбул и Консулската канцелария в Бурса протича интензивно съгласно дадените указания от ЦИК и МВнР. "В тази връзка сме взели всички необходими мерки, със съдействието на дружествата и турските местни органи, да се осигурят ред и спокойна обстановка в района на избирателните секции, както и в самите помещения за гласуване, като имаме предвид, че на много от избирателите ще се наложи да попълват декларация за гласуване пред секционните избирателни комисии", каза Вълчев.

Официално в Турция няма точна статистика за броя на избирателите с българско гражданство, които имат право на глас на българските избори, но според информации от изселническите дружества броят им в района на Истанбул и Бурса надхвърля 250 000 души.

Един от централните вестници в компактно населения с изселници от България град Бурса - "Бурса Хакимийет" (Bursa Hakimiyet), е поместил публикация за предстоящите президентски избори в България. Изданието посочва, че избирателните секции ще бъдат организирани на 13 места в Бурса. Вестникът се позовава на данни, предоставени от Асоциацията за култура и сътрудничество на балканските турци - Балгьоч, която е най-голямата обществена организация, създадена през 1985 г. от преселили се от България и Балканите турци.

"Избирателните секции, в които ще могат да гласуват избирателите с български паспорти, ще бъдат разположени в 13 училища в районите Османгази, Йълдъръм, Нилюфер, Кестел, Орхангази, Караджабей и Инегьол, и в консулската служба в Бурса", пише вестникът, като помества и адресите на местата за гласуване.

По информация на Министерството на външните работи от България ще бъдат командировани 115 служители в Турция за президентските избори, които ще участват във всички избирателни секции на територията на страната. В секционните избирателни комисии са включени и местни хора, които се определят в координация с консулските служби.

Запечатването на машините става в деня преди вота - на 24 октомври, от представители на дипломатическата служба.

Властите в Турция по места - валийствата, каймакамствата и общините, в координация с изселническите организации, осигуряват местата за гласуване, които се помещават основно в училища. Полицейските дирекции по места гарантират сигурността в изборния ден с екипи, които дежурят на местата, където се гласува.

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