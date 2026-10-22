Кметът изрази възмущение, че болната му дъщеря е станала свидетел на обиска в дома им

2842 Скрийншот: Facebook/NOVA News

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Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн обясни на брифинг в общината, че е бил задържан от полицията след сигнал на уволнена от него общинска директорка, и призова началника на Областната дирекция на МВР да подаде незабавно оставка заради полицейски произвол. Малко по-рано през деня градоначалникът беше отведен за разпит и впоследствие освободен.

В негова подкрепа в Кърджали пристигнаха заместник-председателите на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова и Айтен Сабри, както и други кметове от областта.

Мюмюн разказа подробно за събитията, започнали малко след 10:00 часа сутринта.

"В моя кабинет дойдоха служители на органите на реда и ми показаха заповед за задържане, без да ми бъде дадена информация за какво се касае. Казаха, че трябва да отидем в Центъра за спешна медицинска помощ, за да бъда освидетелстван, след което задържан за 24 часа", обясни на брифинга кметът.

По думите му ситуацията рязко се променила още на паркинга пред общината.

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"Миг преди да се кача в специализирания автомобил на МВР, беше получена нова заповед - не знам от кого. Казаха ми, че няма да се ходи в Центъра за спешна медицинска помощ, а ще се ходи в дома ми за обиск. На въпрос кое го налага и има ли заповед за това, получих отговора: "Така ни е наредено, ние си вършим работата, не знаем, всичко ще ви бъде обяснено", разказа Мюмюн.

Кметът изрази възмущение, че болната му дъщеря е станала свидетел на обиска в дома им, след което плановете на полицаите отново се променили в движение и той бил отведен директно в Районното управление. Там, в присъствието на своите адвокати, Ерол Мюмюн разбрал конкретната причина за задържането си.

"Става въпрос за един сигнал от бившата директорка на "Обредни дейности", касаещ периода 2024 година, в който тя твърди, че е получила заплаха от мен да напусне, тоест да остави работата си", заяви градоначалникът.

Той уточни, че срещу въпросната директорка навремето е било образувано дисциплинарно производство на базата на два одитни доклада за злоупотреби, а самото дисциплинарно уволнение е било потвърдено като законосъобразно от две съдебни инстанции.

В края на брифинга Ерол Мюмюн призова за незабавната оставка на директора на ОДМВР - Кърджали ст. комисар Щерю Милчев, обвинявайки органите на реда в системен произвол и насилие срещу граждани.

"Органите на МВР оказват насилие и бият редовни граждани. Миналата седмица колегите от парламентарната група дадоха изявление с конкретни факти и хора, които са бити като кучета. Това ли заслужават нашите деца, това ли заслужават гражданите на Кърджали? Господин Щерю Милчев трябва незабавно да си подаде оставката за всичките незаконосъобразни действия", категоричен беше кметът на Кърджали.

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