Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн обясни на брифинг в общината, че е бил задържан от полицията след сигнал на уволнена от него общинска директорка, и призова началника на Областната дирекция на МВР да подаде незабавно оставка заради полицейски произвол. Малко по-рано през деня градоначалникът беше отведен за разпит и впоследствие освободен.

Още по темата

В негова подкрепа в Кърджали пристигнаха заместник-председателите на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова и Айтен Сабри, както и други кметове от областта.

Мюмюн разказа подробно за събитията, започнали малко след 10:00 часа сутринта.

"В моя кабинет дойдоха служители на органите на реда и ми показаха заповед за задържане, без да ми бъде дадена информация за какво се касае. Казаха, че трябва да отидем в Центъра за спешна медицинска помощ, за да бъда освидетелстван, след което задържан за 24 часа", обясни на брифинга кметът.

По думите му ситуацията рязко се променила още на паркинга пред общината.

"Миг преди да се кача в специализирания автомобил на МВР, беше получена нова заповед - не знам от кого. Казаха ми, че няма да се ходи в Центъра за спешна медицинска помощ, а ще се ходи в дома ми за обиск. На въпрос кое го налага и има ли заповед за това, получих отговора: "Така ни е наредено, ние си вършим работата, не знаем, всичко ще ви бъде обяснено", разказа Мюмюн.

Кметът изрази възмущение, че болната му дъщеря е станала свидетел на обиска в дома им, след което плановете на полицаите отново се променили в движение и той бил отведен директно в Районното управление. Там, в присъствието на своите адвокати, Ерол Мюмюн разбрал конкретната причина за задържането си.

"Става въпрос за един сигнал от бившата директорка на "Обредни дейности", касаещ периода 2024 година, в който тя твърди, че е получила заплаха от мен да напусне, тоест да остави работата си", заяви градоначалникът.

Той уточни, че срещу въпросната директорка навремето е било образувано дисциплинарно производство на базата на два одитни доклада за злоупотреби, а самото дисциплинарно уволнение е било потвърдено като законосъобразно от две съдебни инстанции.

Ерол Мюмюн излезе с усмивка: Продължава използването на МВР като бухалка (снимки)
Виж още Ерол Мюмюн излезе с усмивка: Продължава използването на МВР като бухалка (снимки)

В края на брифинга Ерол Мюмюн призова за незабавната оставка на директора на ОДМВР - Кърджали ст. комисар Щерю Милчев, обвинявайки органите на реда в системен произвол и насилие срещу граждани.

"Органите на МВР оказват насилие и бият редовни граждани. Миналата седмица колегите от парламентарната група дадоха изявление с конкретни факти и хора, които са бити като кучета. Това ли заслужават нашите деца, това ли заслужават гражданите на Кърджали? Господин Щерю Милчев трябва незабавно да си подаде оставката за всичките незаконосъобразни действия", категоричен беше кметът на Кърджали.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4431
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12211
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1526
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2381
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5500
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3874
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1516
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432