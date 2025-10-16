Апелативният съдия Красимира Костова отказа да си направи отвод, каквото беше искането на адвоката на варненския кмет

4507 Снимка: БТА

Съдът отказа да ме разпита, за да може делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да седи в София и да не отиде във Варна, каза в съда председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, цитиран от БТА.

"Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството "ГЕРБ 3", който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев.

"Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", каза Василев.

Свидетели сме, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролата на трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах. Дойдох днес в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла и всичко, което тя казва, е абсолютно невярно, за да може делото да отиде във Варна и да се гледа от варненския съд и прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори, каза още Асен Василев.

Снимка: БТА

На този фон апелативният съдия Красимира Костова отказа да си направи отвод след искане на адвокат Ина Лулчева, защитник на кмета на Варна Благомир Коцев.

Адвокат Ина Лулчева поиска отвод на Костова, като посочи, че Костова е била част от специализирания съд, който е бил затворен от "Продължаваме промяната" (ПП). Тя се позова и на предишен отвод на Костова, направен след същите аргументи, добавя БТА.

Лулчева поиска отвод и на прокурор Калин Близнаков, тъй като вече е участвал в заседание по мярката на Благомир Коцев и е показал пристрастно и цинично поведение. Според прокурор Близнаков искането за отвода на съдия Коцева е неоснователно, защото Коцев не бил част от ПП, когато е бил затворен специализираният съд.

Съдията Костова посочи, че Коцев е от друг град и няма отговорност за промените, с които е затворен специализираният съд, следователно няма основание за отвод. Според нея и искането за отвод на прокурора е неоснователно.

В момента Апелативният съд в София заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев.

Снимка: БТА

Адвокат Ина Лулчева, защитник на Коцев, посочи, че по обвинението за искане на подкуп от Коцев е свидетелствала само Пламенка Димитрова, нито един от другите разпитани. Това важи и за другото обвинение за участие в престъпна група от Коцев. Пламенка твърди факти, които се отнасят само "до нейните страдания, че е изгубила обществена поръчка", каза още в пледоарията си адвокатът.

Лулчева призова съда да се съобрази с общественото мнение по делото, както се съобразява с него, когато става въпрос за пътни инциденти. Тя поиска по-лека мярка за Коцев, добавя БТА.

Според прокурор Калин Близнаков законовият срок за задържане в ареста по тези обвинения е осем месеца, следователно няма нарушение за пресрочване. Той каза също, че има направени разпити и разследването не се бави. Освен това не е разколебано обоснованото предположение, че Коцев е извършил престъпления, за които е обвинен. Прокурор Близнаков допълни, че има опасност Коцев да извърши друго престъпление, ако не е в ареста, защото може да повлияе на служителите в общината и на разследването от поста си на кмет.

Прокурор Борис Балев оспори пледоарията на адвокат Лулчева като каза, че тя е засегнала доказателства, които се отнасят към делото по същество, а не мярката за неотклонение.

Адвокат Владимир Николов посочи, че въпреки че законовият срок за задържане е осем месеца, не е задължително да бъде изпълнен в цялост, с каквото впечатление остава той. Относно довода на прокуратура, че за една седмица има 10 нови тома към разследването, той посочи те това са административни документи, с които разследването може да стане и 1500 тома. По неговите думи реалните доказателства са една малка папка.

Изненадан съм от начина, по който един човек може да остане в ареста - по косвени разкази на хора, свързани с общината, каза Коцев пред съда. Той помоли мярката му за неотклонение да бъде променена, защото както в ареста, така и под домашен арест не може да повлияе на разследването. Единствената разлика е, че ще съм при семейството си, мярката влияе основно на тях, не на мен, каза още Коцев.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

