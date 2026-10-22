Франция съобщи за първи случай на човек, починал от животинския вирус "Шамонда"
Заразата, разпространявана чрез ухапвания от мушици, е открита в Европа това лято
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Франция съобщи за първи случай на заразяване с животинския вирус "Шамонда" при човек, починал в началото на октомври в болница в Лион.
Франция
Пациентът е бил силно имунокомпрометиран и се е лекувал от сериозно заболяване, което го е направило по-податлив на инфекции и усложнения, съобщиха здравните власти на страната. Мозъчните усложнения, наблюдавани при пациента преди смъртта му, най-вероятно са били свързани с инфекцията от вируса "Шамонда", обясниха от френското Министерство на земеделието, храните и здравеопазването.
"Въз основа на настоящите познания за този вирус, до момента не е установен здравен риск за населението като цяло", увериха от там.
"Шамонда" е ортобунявирус, предаван на животни чрез ухапване от мушици от рода Culicoides. За първи път е открит в Нигерия в средата на 60-те години на миналия век и за него е съобщавано спорадично при говеда в Западна, Източна и Южна Африка, както и в Япония. През лятото на 2026 г. е идентифициран за първи път в Европа, като оттогава е открит при селскостопански животни в Австрия, Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Швейцария.
Досега вирусът "Шамонда" се смяташе за непредаващ се на хората.
Френските здравни власти са уведомили Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.