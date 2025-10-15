Протестът е част от продължаваща вече шест месеца серия от демонстрации, с които лекарите настояват за достойно заплащане и по-добри условия на труд

Протестиращите млади лекари поставиха ковчег пред входа на Народното събрание. Движението в участъка от Народното събрание към Орлов мост е преустановено към момента. Протестът е под надслов "Погребението на едно бъдеще".

Участниците в протеста запазиха минута мълчание и положиха цветя върху ковчега. С викове "Няма да търпим, няма да мълчим", "Оставка", "Системата умря" и др. протестиращите се отправиха в шествие към Орлов мост, където блокираха движението за кратко.

Към протеста на мевиците се присъединиха и протестиращите пред МВР. Двете демонстрации започнаха паралелно в 18 часа. Два часа по-късно демонстрацията на медиците приключи с освобождане на движенито на Орлов мост.

Протестът на медиците е част от продължаваща вече шест месеца серия от демонстрации, с които те настояват за достойно заплащане и по-добри условия на труд.

Те настояват стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и за прозрачност в съчетаването на специализации.

Много от участниците заявиха, че сериозно обмислят да напуснат страната и да потърсят реализация в чужбина, ако не настъпи промяна. "Не искаме да се отказваме от България, но държавата трябва да покаже, че има нужда от нас", коментираха лекари по време на протеста.

Въпреки обещанията на управляващите, нито едно от исканията на младите медици не е изпълнено. Законодателните промени, които трябваше да гарантират увеличение на заплатите на специализантите, все още се бавят. Миналата седмица заседанието на парламентарната здравна комисия, на което трябваше да бъдат разгледани, бе отменено. До края на седмицата не е насрочена нова дата.

Младите медици отхвърлят предложението на депутатите възнагражденията им да зависят от Колективния трудов договор. Те настояват за законово гарантирани минимални нива, които да не зависят от политически договорености.

Студенти и специализанти по медицина протестиха и в Пловдив тази вечер с искане за по-високо възнаграждение. Младите лекари издигнаха плакати с надписи, че искат бъдеще в България и европейски условия, и поискаха извинение от министъра на здравеопазването Силви Кирилов за изказването му, че здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години, а не на младите лекари.

Протестираме за пореден път, защото няма резултат от нашите протести досега, каза Байрям Алимолла, който е студент по медицина пети курс и е част от инициативния комитет на недоволните млади лекари. По думите му работната група не си е свършила работата, защото предложените от нея промени нямат нищо общо с исканията на студентите. Не искаме само по-високо възнаграждение за специализантите и за лекарите без специалност, а и прозрачност в конкурсите за специализантите, коментира Алимолла. Той подчерта, че настояват за увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти и лекарите, които да са 150% от средната работна заплата и да има рефериране в цялата система.

В отговор на изказването на министъра специализанти попитаха риторично кой работи в болниците през нощта и в почивните дни.

Протестиращите преминаха в шествие през главната улица в Пловдив, като раздаваха на хората разпечатани от тях своеобразни некролози с надпис: "Без бъдеще за младите медици и медицински специалисти няма бъдеще и за българския народ".

