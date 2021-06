1312 Скрийншот: YouTube

Товарният кораб, който пренася химикали, потъва край бреговете на Шри Ланка, съобщи BBC.

Има опасност в океана да изтекат стотици тонове пластмасови пелети, замърсявайки богатите риболовни води в района и причинявайки екологично бедствие.

Регистрираният в Сингапур кораб MV X-Press Pearl, превозващ 1 486 контейнера, включително 25 тона азотна киселина, заедно с други химикали и козметика, беше закотвен край западното крайбрежие на Шри Ланка, когато на 20 май на борда му избухна пожар след експлозия.

Пламнали контейнери с химикали падаха в морето от палубата на кораба, докато аварийни екипажи се опитваха да овладеят пламъка през следващите две седмици.

The Singapore-registered MV X-Press Pearl, was carrying 1,486 containers, including 25 tonnes of nitric acid, along with other chemicals and cosmetics that were loaded at the port of Hazira, India, on May 15. https://t.co/Q9EjOmDDEV — Earl Burrowes, Sr. (@eburrowes) June 2, 2021

Пожарът беше потушен едва преди дни при съвместна операция на индийския и на шриланкския флот.

Sri Lanka is facing an ecological disaster after the MV X-Press Pearl container ship caught fire off its coast, sending pollution, tons of plastics, and dangerous chemicals onto its shores. The container ship is still burning after 12 days. pic.twitter.com/LnJOMTW1U3 — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) June 2, 2021

Плавателният съд обаче започна да потъва рано в сряда и имаше опит да бъде изтеглен към по-дълбоки води далеч от брега. Опитът обаче се оказа неуспешен и беше прекратен след няколко часа.

The MV X-Press Pearl ship that caught fire in Sri Lankan waters has started to sink this morning.#SLnews #SriLanka pic.twitter.com/wPOctlx444 — DailyMirror (@Dailymirror_SL) June 2, 2021

Лошото време и силните мусони в района затрудняват спасителните дейности.

В сряда правителството спря риболова по 80-километрова отсечка от бреговата линия на острова, засягайки по този начин 5 600 риболовни лодки, а стотици войници помагат за почистването на засегнатите плажове.