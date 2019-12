Броят на жертвите, загинали след изригването на вулкана Уайт Айлънд в Нова Зеландия, достигна пет, предадоха световните агенции. Съобщава се и за "множество ранени", без обаче да се конкретизира колко точно са те.

По-рано агенциите съобщиха за един загинал.

Жертвите "са петима от онези, които бяха спасени от острова по-рано през деня", уточни заместник-комисарят Джон Тимс пред репортери, като добави, че още на 18 души се оказва медицинска помощ. Някои от ранените са с тежки изгаряния.

Властите нямат контакт с група от поне 10 души, останала на острова след изригването. "Не сме сигурни какво е тяхното състояние", добави Тимс, цитиран от Франс прес.

Туристи бяха забелязани да се разхождат в кратера на вулкана, само миг преди изригването в 14.11 часа местно време, съобщи Би Би Си.

Полицията заяви, че 23 души са били спасени, но отбеляза, че тежките условия пречат на спасителната операция, в която се включиха и военни.

Белия остров, известен още като Whakaari, е един от най-активните вулкани в страната. Въпреки това островът, който е частен, е туристическа дестинация с чести еднодневни обиколки и живописни полети.

Last photos: here are the White Island Tour operators rescuing people, timestamp 14:24 (~12-14 minutes after eruption). Endless gratitude to that crew for stepping up as first responders.



I took these and reporters welcome to use with attribution. pic.twitter.com/ITmY1jCezr