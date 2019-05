Австралийската полиция арестува 13 активисти на Грийнпийс, които се покатериха на моста "Сидни Харбър", искайки от премиера Скот Морисън да предприеме спешни действия за борба с климатичните промени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Охраната вдигна тревога около 5,15 часа местно време тази сутрин (19,15 часа вчера по Гринуич), след като протестиращите се покатериха на емблематичния мост. Няколко от тях след това се спуснаха с въжета под моста и разпънаха плакати, на един от които пишеше "пратете въглищата в историята".

Според полицията не е имало нарушения на транспорта. Последният протестиращ е бил свален от моста около четири часа по-късно.

Климатичните промени са спорна тема за консервативното коалиционно правителство, управляващо Австралия. Според проучвания на общественото мнение тя изостава зад левоцентристките опозиционни сили. Влиятелни десни поддръжници обаче настояват правителството да подкрепи австралийската въгледобивна индустрия.

Според Грийнпийс един от най-големите замърсители са въглищата.

