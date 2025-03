Трусът с магнитуд 7,7 бала по скалата на Рихтер в Мианма взе жертви, много са ранени, а в съседен Тайланд десетки са затрупани под рухналия строящ се небостъргач. Огромни разрушения има и в двете азиатски държави. Епицентърът на първоначалното земетресение удари близо до Мандалай, втория по големина град в раздираната от гражданска война Мианма. Само 12 минути след първото земетресение последва нов трус от 6,4. Епицентърът е бил на 18 км южно от Сагаинг - ключово бойно поле в гражданската война на страната, което затруднява спасителните действия там.

Хунтата в страната призова за помощ международната общност след катастрофалното земетресение. Властите обявиха бедствено положение в шест района на страната - Сагаинг, Мандалай, Магуей, североизточната част на щата Шан, Баго и Найпидо, без дават официални данни за загинали, ранени и щети.

Драматични снимки показват разрушенията в Мандалай, където живеят 1 200 000 души. Има много срутени сгради включително хотел, детски ясли, и апартаменти в Мандалей. Магистралата Янон-Мандалай е повредена в някои райони, включително мостовете, като някои превозни средства са блокирани на пътя.

91-годишният мост, който преминава през реката между Мандалай и Сасинг, построен от британски колонизатори, е сред рухналите съоръжения.

The 91-year-old Ava Bridge, or Old Sagaing Bridge, which spanned the Irrawaddy River between Mandalay and Sagaing regions and was built by British colonizers, collapsed Friday during a powerful earthquake that hit Myanmar and Thailand. Video: CJ #WhatsHappeningInMyanmar #Myanmar … pic.twitter.com/dczbyDYa92

Ръководителят на хунтата Мин Аун Хлайн посети болница в Найпидо, която е препълнена с ранени. Представител на болничното ръководство разказа, че ранените се трупат пред входа на спешното отделение на болничното заведение, придружавани от техни близки.

A major #hospital in the #Myanmar capital #Naypyidaw is a "mass casualty area" after the country was rocked by a huge #earthquake , an official at the facility told AFP. pic.twitter.com/60F8WombDV

Франс прес съобщава, че в болницата има огромен брой пострадали. Има паднали покриви и задръстени пътища в града. Снимки показват срутвания на части от крепостните стени на стария град в Мандалай.

Най-малко трима души са загинали при частичното срутване на джамия в град Таунгно в района Баго на Мианма, разказват очевидци. В храма тъкмо е започвала молитва, когато е бил усетен трусът.

Mandalay Airport and the oldest bridge of Sagaing have fallen down.



Hope not many injuries and everyone is safe.

Pray for Myanmar #earthquake #Myanmar #myanmarearthquake pic.twitter.com/tfGOm3K7AN

От четири години Мианма е обхваната от гражданска война и много райони не са лесно достъпни. Сагаинговият регион, който е до епицентъра на труса, е нестабилно ключово бойно поле в гражданската война. Това е крепост на продемократичните групи за съпротива, които се борят да свалянето на военното правителство, което завзе властта с преврат на 1 февруари 2021 г. Гражданската война е прогонила над 3,5 милиона души от домовете им, а гладът е достигнал тревожни нива. Преди земетресението ООН предупреди, че близо 20 млн. души - една трета от населението на страната, ще имат нужда от помощ през тази година. Сега ситуацията стана много по-лоша.

Индия вече предложи помощ на Мианма.

Червения кръст съобщи, че екипите му се опитват да помогнат в Мианмар, но са изправени пред предизвикателства поради липса на власт в засегнатите райони. Хуманитарната организация твърди, че електроенергийните и мрежовите линии са прекъснати в районите на Мандалай и Сагаинг. Въпреки това Червеният кръст продължава да събира информация за "хуманитарните нужди" в резултат на щетите.

Най-малко трима души са загинали в столицата на Тайланд - Банкок, съобщи губернатора на тайланската столица Чадчарт Ситипунт. Градът се намира на повече от 1300 километра от епицентъра на труса.

Ситипунт добави, че са възможни силни вторични трусове, но призова хората да запазят спокойствие и каза, че ситуацията е под контрол.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

Властите са получили 169 сигнала за повредени сгради в столицата. Метрото и градската железопътна система временно преустановиха работа, но малко след това движението им беше подновено.

По време на труса в Банкок рухна 30-етажна новострояща се сграда, като 43 души се оказаха затрупани и започна спасителна операция. Петдесет души са били вътре в сградата близо до парка Чатучак, който се намира на стотици километри от епицентъра на земетресението в Мианмар. Седем души са успели да се спасят, докато останалите 43-ма остават в капан, съобщи Националният институт за спешна медицина в публикация във Facebook. В ход е акция по издирването и спасавянето им.

Банкок Снимка: АР/БТА

"Когато пристигнах, за да инспектирам, чух хора, които викаха за помощ", каза зам.-шеф на полицията пред АФП.

Сградата е била предназначена за държавни учреждения.

PRAY FOR MYANMAR AND THAILAND



LOOK: A collapsed building at a construction site is seen in Bangkok, Thailand, on Friday, March 28, 2025, following a magnitude 7.7 earthquake in Myanmar.



A powerful tremor struck central Myanmar on March 28, buckling roads in the capital,… pic.twitter.com/z2jkRil0Jc — Inquirer (@inquirerdotnet) March 28, 2025

Премиерката на Тайланд Паетонгтарн Шинаватра обяви извънредно положение в тайландската столица.

Губернаторът на Банкок Чадчарт Ситипунт заяви, че много високи сгради са понесли щети в резултат на труса, предаде Ройтерс. Той прикани хората да са бдителни и каза, че сега специализирани екипи извършват съответните проверки.

Летището на Банкок продължава да приема самолети, но е променен заходът при кацане след труса.

Трусът разтърси и четири тайландски провинции, освен в Банкок, сред които е популярната туристическа дестинация Пукет, съобщава тайландската телевизия "Тай Би Би Ес".

Земетресението е усетено и в Китай, и във Виетнам, като според китайски сеизмолози магнитудът му е бил дори 7,9.

