Полицаите са спрели колата му поради силния шум на двигателя, дължащ се на технически неизправности

94 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo

Транспортната полиция във Виена е спряла снощи автомобила на 37-годишен български гражданин, в чиято кола са били намерени крек, кетамин, кокаин и субститол, съобщи австрийската новинарска агенция АПА. Самият шофьор, който се е намирал под въздействието на наркотици, е бил арестуван, предава БТА.

Полицаите са спрели автомобила му за проверка поради силния шум на двигателя, дължащ се на технически неизправности - дупка в ауспуха и загуба на масло. Още при спирането на превозното средство австрийските полицаи са забелязали също така в централната конзола на колата и така наречената лула за крек.

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройството за употреба на крек, производно на кокаина наркотично вещество, а медицински преглед е потвърдил показанията му, което е довело до отнемане на шофьорската книжка на заподозрения.

При по-нататъшна проверка на колата полицаите са открили пликче с кетамин, друг плик с кокаин и няколко кутии с използвания за заместителна лечебна терапия опиат субститол.

Според полицейския говорител Маркус Дитрих конфискувани са осем грама кетамин, 50 грама кокаин и 50 таблетки субститол.

Арестуваният българин, шофирал автомобила, се намира в полицейски арест, съобщи днес говорител на регионалното полицейско управление на федералната провинция Виена.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.