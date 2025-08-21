Транспортната полиция във Виена е спряла снощи автомобила на 37-годишен български гражданин, в чиято кола са били намерени крек, кетамин, кокаин и субститол, съобщи австрийската новинарска агенция АПА. Самият шофьор, който се е намирал под въздействието на наркотици, е бил арестуван, предава БТА.

Войната по пътищата

Полицаите са спрели автомобила му за проверка поради силния шум на двигателя, дължащ се на технически неизправности - дупка в ауспуха и загуба на масло. Още при спирането на превозното средство австрийските полицаи са забелязали също така в централната конзола на колата и така наречената лула за крек.

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройството за употреба на крек, производно на кокаина наркотично вещество, а медицински преглед е потвърдил показанията му, което е довело до отнемане на шофьорската книжка на заподозрения.

При по-нататъшна проверка на колата полицаите са открили пликче с кетамин, друг плик с кокаин и няколко кутии с използвания за заместителна лечебна терапия опиат субститол.

Хванаха 19-годишна край Велико Търново, седнала зад волана след употреба на 3 вида дрога
Според полицейския говорител Маркус Дитрих конфискувани са осем грама кетамин, 50 грама кокаин и 50 таблетки субститол.

Арестуваният българин, шофирал автомобила, се намира в полицейски арест, съобщи днес говорител на регионалното полицейско управление на федералната провинция Виена.

