Русия атакува тази нощ Украйна с 574 дрона и 40 балистични ракети, което е рекорд от средата на юли, на фона на засилващите се усилия на САЩ да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на украинските военновъздушни сили.

Русия - Украйна

"Врагът атакува с 614 въздушни оръжия", се казва в публикация на украинските ВВС в приложението "Телеграм". Те уточниха, че са унищожили 546 дрона и 31 ракети.

Най-малко един човек е бил убит, а 18 ранени при въздушните нападения над Западна Украйна, съобщиха местните власти. Поразено e съоръжение на американски производител на електроника.

Един човек бе убит и трима бяха ранени в град Лвов, а на 26 жилища са нанесени щети, каза управителят на Лвовска област Максим Козицки.

При ракетна атака срещу град Мукачево са ранени 15 души и е унищожен производствен склад, съобщиха службите за извънредни ситуации и местните власти в западната Закарпатска област.

В репортаж на националната телевизия областният управител Мирослав Билецки, застанал до сграда, обгърната от дим, каза, че това е бил завод за производство на потребителска електроника.

"Руска атака срещу американско предприятие в Закарпатска област на Украйна рани 15 души", заяви президентът Володимир Зеленски в четвъртък. "Досега няма сигнал от Москва, че наистина ще се включат в смислени преговори и ще сложат край на тази война", написа Зеленски в приложението за съобщения Telegram. "Необходим е натиск. Силни санкции, силни тарифи."

Външният министър Андрий Сибига осъди нападението в публикация в социалната мрежа "Екс".

"Завод с изцяло гражданско предназначение без нищо, свързано с отбраната или армията", каза той. "Това не е първата руска атака срещу американски компании в Украйна, след ударите срещу офисите на "Боинг" в Киев тази година и други нападения", добави Сибига.

"Ето защо усилията Русия да бъде принудена да сложи край на войната са толкова важни", каза още украинският външен министър.

Новата атака бе извършена на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия в Украйна.

Москва, която отрича да насочва ударите си срещу цивилни, използва ракети и дронове срещу украински селища, разположени далече от фронтовата линия, отбелязва Ройтерс.

Вчера Зеленски в разговор с журналисти заяви, че руското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожие, предаде кореспондент на Укринформ, цитиран от БТА. "Виждаме, че те продължават да прехвърлят част от войските си от Курското направление към Запорожие", каза Зеленски. Той отбеляза, че подобни действия на врага няма да бъдат изненада за въоръжените сили на Украйна.

"Запорожие, врагът струпва сили. Ние съобщихме, че в Покровско направление и в Запорожие ще има увеличаване на силите", подчерта президентът.

На 19 август руските войски нанесоха 583 удара по 11 населени места в Запорожка област, припомня Укринформ.

