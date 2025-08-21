193 Снимка: БТА

Национален борд по водите да бъде новата структура, която да реши в национален план проблема с безводието и водните режими на много места в страната.

Идеята за борда беше лансирана най-напред от Делян Пеевски, който в позиция преди ден настоя за създаването му, а вече предложението му беше разработено като общо проекторешение от трите управляващи парламентарни групи заедно с ДПС - Ново начало. То беше представено по време на извънредното заседание на комисията по околна среда и води в Народното събрание.

Към момента потърпевши са над четвърт милион българи по села и градове, като в Плевенско, Ловешко и дори в Родопите.

Проектът предвижда парламентът да задължи правителството до две седмици да създаде Националния борд по водите.

Целта на новия орган ще бъде да координира действия за преодоляване на водната криза през 2025 година и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на бъдещи кризи. Бордът следва да включва представители на отговорните министерства, както и Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие, предаде БТА.

Предлага се също почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи и проучване и сондиране на нови водоизточници. Сред предложенията са и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от Българската банка за развитие, както и спешни действия за осигуряване на достъп до водни ресурси за напояване.

Към 18 август от нарушено водоснабдяване са засегнати общо 260 868 хиляди души, 16 града и 283 села, обяви по време на заседанието министърът на регионалното развиете и благоустройството Иван Иванов по време на извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента.

Сред основните проблеми за кризата с безводието са подземните водоизточници, основно в малките населени места, посочи Иванов. Той допълни, че Плевен няма изграден повърхностен водоизточник, а се захранва от река, както Троян, Ловеч и околните села.

По думите му сред причините за проблема с безводието са още компрометираните вътрешни водопроводни мрежи в повечето и малките населени места и нерегламентираното използване на вода. Проблемите с безводието се пораждат още от климатичните промени и намаленото количествено на валежите, както и от повишеното потребление на питейна вода за питейно-битови нужди, каза министърът.

Иванов обясни, че тази година, благодарение на валежите, има по-малко градове на режим от минали години, но това не означава, че условията ще продължат да бъдат добри. "Има необходимите количества вода в изкуствено изградените водоизточници и там, където водоснабдяването става от язовири, водата е достатъчно", добави регионалният министър.

Депутатката от ДПС-НН Искра Михайлова, член на временната комисия за безводието и един от вносителите на предложението за предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза, коментира, че сформирането на Национален борд ще позволи подобряване на координацията между институциите и взимането на конкретни решения, които да облекчат положението на българските граждани, които нямат вода или имат вода с ниско качество.

Тя посочи, че в проекторешението обръщат внимание и на липсващата в доклада на временната комисия за безводието глава финансиране. "Очакваме не по-късно от два месеца да имаме реални резултати, които да подобрят ситуацията", коментира бившата евродепутатка.

Управляващите и тяхното проекторешение получиха предварителната подкрепа и от АПС, декларира Хюсни Адем, тъй като по думите му за засегнати половин милион от населението.

"Проблемът е много сериозен и не разбрах защо предложението ни се дава в зала да го прочетем на крак", критикува той. Той добави, че ще подкрепи и трите внесени проекторешение - освен на управляващите, има такива и на ПП-ДБ и "Величие".

"Но много е жалко ГЕРБ и ПП-ДБ да се обвиняват и това да го политизират, след като половин милион, влизайки под душа, нямат вода", заключи Адем.

"Явно няма добро управление тази вода да тръгне от точка А, за да стигне до точка Б - ползвателят, посочи той. По думите му 70% от тази вода се губи. Никой не спомена какви действия ще предприемем за пестене на вода и за това пречиствателните станции, след като пречистят водата, да се използва за поливане", коментира депутатът от АПС.

От "Величие" пък предлагат в своето проекторешение МОСВ и МРРБ да бъдат задължени да актуализират подзаконовата нормативна уредба за водоползването.

Проекта бе представен от Красимира Катинчарова. По думите й нормативната уредба за водоползването изглежда като "швейцарско сирене, пробита от изключения, разрешителни и специални случаи".

"Кой печели от това, със сигурност не гражданите, а онези, които гледат на водата като печалба, а не като на обществено благо", коментира Катинчарова.

