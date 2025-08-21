Американският президент иска да се проведе първа среща между Русия и Украйна без участието на САЩ

10222 Снимка: БТА/АР

Доналд Тръмп възнамерява да остави Русия и Украйна да организират среща между своите лидери, без да играе пряка роля, като се оттегля от преговорите засега, твърдят запознати със ситуацията представители на администрацията, цитирани от британския вестник "Гардиън".

Следващата стъпка в плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна остава двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски, заявиха официални лица.

Американският президент е казал на свои висши съветници, че тристранната среща ще се състои едва след като първо лидерите на двете воюващи държави се срещнат на четири очи. Все още не е ясно дали тази среща ще се състои, но Тръмп не възнамерява да се включва в тези усилия.

В телефонно интервю с водещия Марк Левин по WABC във вторник Тръмп добави, че смята, че би било по-добре Путин и Зеленски да се срещнат без него на първо място. "Просто искам да видя какво ще се случи на срещата. Така че те са в процес на организиране и ще видим какво ще се случи", обясни държавният глава на САЩ.

Високопоставен представител на американската администрация описа ситуацията като "изчаквателен подход" от страна на Доналд Тръмп по отношение на това дали може да бъде насрочена среща между Путин и Зеленски. През последните дни обаче нямаше много осезаеми признаци за напредък, а Белият дом не разполага с кратък списък с места, където може да се проведе срещата.

Нежеланието на Тръмп да участва в среща между Путин и Зеленски идва, след като през последните дни той призна, че прекратяването на войната в Украйна е по-трудно, отколкото е очаквал, след като заяви по време на предизборната си кампания миналата година, че може да го постигне за 24 часа.

Оттогава той се стреми към бързо мирно споразумение, след като крайният му срок за прекратяване на войната от Русия изтече този месец. След срещите си със Зеленски и европейски лидери в Белия дом в понеделник Тръмп заяви, че е предприел стъпки за двустранна среща.

В изявление на Белия дом се казва, че президентът и неговият екип по национална сигурност продължават да работят с руски и украински представители за двустранна среща, за да се спрат убийствата и да се сложи край на войната.

"Не е в национален интерес да се водят допълнителни публични преговори по тези въпроси", категорични са от администрацията.

