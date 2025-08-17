21-годишният Виктор Илиев, който в петък буквално влетя с аудито си в прозорците на спрял на червен светофар автобус, е дишал райски газ преди катастрофата. В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. Това съобщи пред журналисти в Софийския градски съд наблюдаващият прокурор Сабина Христова.

Градските магистрати започнаха да гледат мярката за неотклонение на младежа, който е обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 60-годишния сирийски лекар д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, както и телесни повреди на още четирима души.

Илиев бе доведен в Съдебната палата с болнично облекло от болница "Пирогов", където се лекува от травмите си, а по лицето му се виждаха наранявания от бруталния удар. 

Снимка: Bulphoto

Прокурор Христова уточни, че до момента не е изготвена назначената по делото съдебно-токсикологична експертиза, но са готови общо пет съдебно-медицински и една автотехническа експертиза, която показва, че и двете моторни превозни средства, участвали в катастрофата, са в добро техническо състояние.

Снимка: БТА

Автомобилът няма спирачен път и е лизингов, като договорът за него е сключен с роднина на водача, добави обвинителката. По думите й до момента не е установена скоростта, с която се е движил водачът.

Наблюдаващата прокурорка каза още, че двете момичета, които са се возили в аудито на обвиняемия Виктор Илиев, са в изключително тежко състояние, с опасност за живота.

Снимка: БТА

Служебният защитник на 21-годишния младеж - адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката, както и мозъчна контузия, затова трябва да продължи лечението му във ВМА. Поради тези причини, според защитничката, той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, ето защо настоява за мярка за неотклонение "домашен арест".

"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза самият обвиняем пред магистратите.

Снимка: БТА

Решението на съда ще стане ясно по-късно днес.

