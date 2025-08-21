Това е поредната варварска и дивашка история, в която няма нито една институция, която да застане да се ангажира и да се цивилизоваме малко, заяви един от протестиращите

Мирно шествие и бдение в памет на известния добрички фотограф Динко Георгиев, който издъхна в болница, след като бе пребит от група съседи, организираха семейството му, близки, приятели и негови съграждани в Генерал Тошево.

Исканията на протестиращите са за справедлив процес и повдигане на обвинения и срещу другите съучастници в инцидента, както и за промяна в нормативната база с по-сериозни санкции при вдигане на шум и притесняване на гражданите в следобедните часове и през нощта.

Инцидентът стана на 13 август вечерта, когато съпругата на пострадалия е направила забележка за силен шум на съседите си. От тяхна страна последвали обиди и квалификации. Съпругът и синът на жената били извън града, а след като се прибрали поискали от съседите си обяснение защо се е стигнало до обидите. Двамата били нападнати от превъзхождащите ги по брой съседи и след последвали няколко удара по-възрастният мъж паднал в безсъзнание. Той е държан в медикаментозна кома няколко дни в болницата в Добрич, но е починал на 17 август.

Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на мъж, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда.

Близките на починалия и хората, които бяха на протеста, запалиха свещ в негова памет. Те носиха плакати "един за всички и всички за Чичо Динко", "Кой ще ни защити?" и "доживотен затвор за убиеца на "Чичо Динко".

"Тук съм, за да изразя съпричастност към близките и да покажем, че не сме безразлични към зверствата, които се случват в България. Просто е нелепо в 21. век по този начин да си отиват хора. Очаквам и другите участници в инцидента да бъдат с повдигнати обвинения, защото просто е нелепо само един да понесе отговорност", каза Мирослав Енчев.

Петър Бонев, който е дошъл от Добрич, посочи, че е много важно да се изрази гражданска позиция.

"Защото това е поредната варварска и дивашка история, в която няма нито една институция, която да застане да се ангажира и да се цивилизоваме малко. Това трябва да спре. Хората трябва да знаят, че има правила, има ред, има някакви закони, че няма безнаказаност, защото това е точно следствие на чувството за безнаказаност. Оставаме опечалени, трогнати и в крайна сметка на другия ден пак е същото. Не подкрепяме просто едно опечалено семейство, става въпрос за нас като общество, институциите да се ангажират. Не само с този случай. Просто трябва да ни бъде в съзнанието, че има правила", каза още Петър Бонев.

