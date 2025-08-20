Проливните дъждове през сезона на мусоните в Индия блокираха части от финансовата и развлекателна столица на страната - Мумбай, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Снимка: AP/БТА

За пет дни поройни мусонни дъждове над някои части на града се изляха до 875,1 мм дъжд, съобщи местната метеорологична служба, цитирана от Ройтерс. Много училища в града днес бяха затворени за втори пореден ден. Властите призоваха жителите да не излизат навън, тъй като се очакват още дъждове.

Снимка: AP/БТА

Проблемите има и при местното железопътно движение, което е ключова част от транспортната система на града. Много райони са наводнени и жителите са принудени да газят във вода до колене.

Снимка: AP/БТА

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

На този фон властите в Пакистан обявиха днешния ден за почивен в Карачи в очакване на нови дъждове във финансовата столица на страната. От настъпването на годишния сезон на мусоните и причинените от проливните дъждове големи наводнения там са загинали най-малко 7 души, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители.

Снимка: AP/БТА

Мусоните причиниха бедствия в Пакистан през последните дни, особено в планинския северозапад на страната, където по данни от петък броят на жертвите се е увеличил на 377 души.

В Карачи най-малко седем души са загинали от началото на дъждовете във вторник, съобщи Абдул Вахид Халепото, говорител на провинциалното правителство. Дъждовете достигнаха нива, невиждани от години в някои части на града, който е най-големият в Пакистан с население от над 20 милиона души.

Снимка: AP/БТА

Властите наредиха на образователните институции и офисите да затворят.

Снимка: AP/БТА

"Очакваме още по-силни дъждове", заяви Анжум Назир, говорител на провинциалната метеорологична служба. Дъждовете във вторник са достигнали между 80 мм и 178 мм в различни части на града, каза той.

Снимка: AP/БТА

Назир каза, че в района около летището са паднали 163,5 мм дъжд, което е най-високата стойност, регистрирана там от 1979 г. насам. Около 178 мм дъжд са регистрирани в североизточната част на града, което е най-високата стойност, откакто метеорологичната станция там е създадена преди пет години.

Снимка: AP/БТА

Дъждът също така е прекъснал електрозахранването, мобилните телефонни услуги и полетите, казаха официални лица.

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
33728
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата Корнер
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата
5481
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3425
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
8102
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3723
Непал обяви 97 от върховете си безплатни за изкачване – ето защо Trip
Непал обяви 97 от върховете си безплатни за изкачване – ето защо
1200
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
1234
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
1069
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
11334