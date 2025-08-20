Властите обявиха днешния ден за почивен в Карачи в очакване на нови дъждове

731 Снимка: AP/БТА

Проливните дъждове през сезона на мусоните в Индия блокираха части от финансовата и развлекателна столица на страната - Мумбай, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

За пет дни поройни мусонни дъждове над някои части на града се изляха до 875,1 мм дъжд, съобщи местната метеорологична служба, цитирана от Ройтерс. Много училища в града днес бяха затворени за втори пореден ден. Властите призоваха жителите да не излизат навън, тъй като се очакват още дъждове.

Проблемите има и при местното железопътно движение, което е ключова част от транспортната система на града. Много райони са наводнени и жителите са принудени да газят във вода до колене.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

На този фон властите в Пакистан обявиха днешния ден за почивен в Карачи в очакване на нови дъждове във финансовата столица на страната. От настъпването на годишния сезон на мусоните и причинените от проливните дъждове големи наводнения там са загинали най-малко 7 души, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители.

Мусоните причиниха бедствия в Пакистан през последните дни, особено в планинския северозапад на страната, където по данни от петък броят на жертвите се е увеличил на 377 души.

В Карачи най-малко седем души са загинали от началото на дъждовете във вторник, съобщи Абдул Вахид Халепото, говорител на провинциалното правителство. Дъждовете достигнаха нива, невиждани от години в някои части на града, който е най-големият в Пакистан с население от над 20 милиона души.

Властите наредиха на образователните институции и офисите да затворят.

"Очакваме още по-силни дъждове", заяви Анжум Назир, говорител на провинциалната метеорологична служба. Дъждовете във вторник са достигнали между 80 мм и 178 мм в различни части на града, каза той.

Назир каза, че в района около летището са паднали 163,5 мм дъжд, което е най-високата стойност, регистрирана там от 1979 г. насам. Около 178 мм дъжд са регистрирани в североизточната част на града, което е най-високата стойност, откакто метеорологичната станция там е създадена преди пет години.

Дъждът също така е прекъснал електрозахранването, мобилните телефонни услуги и полетите, казаха официални лица.

