Германски съд разпореди, че учителка от Западна Германия, която е в болничен повече от 16 години, трябва да премине медицински преглед, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Висшият административен съд на провинция Северен Рейн-Вестфалия постанови, че работодателят ѝ (правителството на провинциално ниво) е имал право да нареди медицински преглед през април, за да установи дали служителката е в състояние да се върне на работа.

Жената оспорва решението, като твърди, че след толкова дълъг период на нетрудоспособност е неразбираемо защо трябва да се явява на преглед.

С близо 50% е скочил броят на белгийците в многомесечен болничен заради депресия и бърнаут
Виж още С близо 50% е скочил броят на белгийците в многомесечен болничен заради депресия и бърнаут

Освен това тя смята, че назначаването на евентуален психологически преглед би нарушил личните ѝ права. Съдът обаче посочва, че целта на прегледа е да се установи актуалното ѝ здравословно състояние. В обществен интерес е да се гарантира, че държавните служители, които са в състояние да изпълняват задълженията си, наистина го правят и не получават възнаграждение за времето, в което не работят.

Учителката е в болничен от 2009 г. насам, а първите ѝ болнични са били свързани с психически проблеми.

ИЗБРАНО
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени Лайф
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени
14259
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса Корнер
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса
20505
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка? Бизнес
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка?
6924
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай IT
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай
11490
Египет извади нови артефакти от Средиземно море Impressio
Египет извади нови артефакти от Средиземно море
5641
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС Trip
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС
4609
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите
11241
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви? Zodiac
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
3515