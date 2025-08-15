Кола влезе през прозореца в градски автобус в София, има ранени и загинал (снимки)
Катастрофата е станала на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков"
Лек автомобил "Ауди" буквално влезе през прозореца на автобус от столичния "Градски транспорт", движещ се по една от нощните линии.
Катастрофата е станала около 2 часа тази нощ на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков", съобщиха от пресцентъра на МВР.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и много линейки на Спешна помощ.
По информация на очевидци шофьорът на аудито, който е 21-годишен, е карал с изключително висока скорост, когато е изгубил контрол над колата в завой и тя се е врязала странично през прозорците на автобуса.
От МВР допълниха, че един човек е загинал, а четирима са откарани в болница.
В аудито са пътували четирима души. Всички са оцелели. Тежко ранена е пътничката, седяла до шофьора на лекия автомобил.
Шофьорът на автобуса и контрольор са във ВМА в тежко състояние.
По информация на БНР загиналият е сирийски гражданин и е на възраст над 60 години.
Към момента не са ясни причините за катастрофата. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.
В момента се извършва обработка на пътното плътно и се полива с вода и химикали, тъй като има много разлято масло от двете превозни средства.