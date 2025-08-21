Актьорът от дублажа, който е бивш учител по английски, бе "прозорец към света" на българите през 80-те

4784

Почина Васил Кожухаров, гласът от всички култови филми и дублажи от времето на VHS касетите, които гледахме като деца. Тъжната новина съобщи във фейсбук актрисата Милена Живкова.

"Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли!

Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми, той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език!!

Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а до тогава- Довиждане и лек път......", написа Милена Живкова.

Снимка: Facebook/Милена Живкова

Васил Кожухаров е израснал в центъра на София, на ъгъла на ул. "Гладстон" и "Цар Борис I". Учил в близкото 121-во средно училище до седми клас, а след това във Втора английска гимназия в квартал "Лагера". След казармата е приет да учи английска филология в СУ "Климент Охридски". Работил е като учител по разпределение 9 години, а след това е преподавал английски език на персонала на "Парк Хотел София" и "Витоша Ню Отани". През 1983 г. останал без работа, а три години по-късно започнал да превежда и озвучава филми. Има един син, който живее в САЩ.

Кожухаров е озвучил около 1000 филма, сред които "Белязаният", "Кръстникът 1, 2, 3" и "Ергенско парти" с Том Ханкс. Първите му опити в тази област започват през 86-а година, а през 89-а вече е най-добрият в дублажа.

"Оценявам големите актьори като всеки любител на киното. Слай и Арни не са между тях, признава един от най-известните "дубльори" на Шварценегер и Сталоун от пиратските филми", сподели в интервю за Dir.bg Васил Кожухаров през 2019 г.

Сигурно повечето от вас не са знаели как изглежда, но със сигурност съвременниците на видеотеките от 80-90-те години на миналия век са чували гласа му, а на феновете дори им е до болка познат.

Тогава филмите, които само сме си мечтали да видим, започнаха да достигат нелегално на видеокасети до българските зрители, озвучени именно от Васил Кожухаров - бивш учител, станал "прозорец към света" на българите по онова време.

Преди няколко години носталгията, която носи гласът на Васил Кожухаров избухна с нова сила. Той се превърна в истинска звезда и има свой фенклуб във Фейсбук.

Васил Кожухаров участва и като войс артист в комедията ЕКШЪН. В него има "филм във филма" - едни деца гледат екшъни, и той дублира актьорите в тях.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.