Мъжът направил снимките по време на полет със своята малка дъщеря през 2024 г. и признал пред пещерняка Орлин Атанасов, че ако е знаел, е нямало да се качи

Коланите на фаталния парашут, използван при парасейлинга в Несебър, отнел живота на 8-годишния Иван Делинов от Разлог, изглеждали оръфани и амортизирани още миналото лято. Това твърди дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов, който разказа за констатацията от името на свой приятел от Плевен.

Мъжът качил дъщеря си за полет на същия плаж и на същото съоръжение, по думите му, само че през 2024 г. Докато летели, бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани.

Успял да направи няколко снимки по време на полета, които сега Орлин Атанасов показа на бТВ и БНТ. Родителят на момиченцето му споделил, че е нямало да поеме риска, ако по-рано беше видял състоянието на лентите.

"Самият той коментира така: Ако бях видял съоръжението и разгледал предварително, нямаше да се кача никога на него", разказва Орлин Атанaсов пред бТВ.

Експертът, който е член на организация за пещерно спасяване и експерт в изграждането на въжени съоръжения, също забелязва тревожни детайли на фотосите, направени от приятеля му. На първо място погледът му се спира върху коланите.

"Те са изключително разръфани и амортизирани, на вид са амортизирани, като се има предвид, че това нещо се топи в солената вода, като се има предвид, че цяло лято е на слънце", добави Атанасов.

На снимките забелязва и още един проблем: "Отделно въжето е завързано, теглещото въже с един възел, който при ползване без контрол - е недопустим. При определени натоварвания може да се развърже."

"Освен това цяла година съоръжението е подлагано на слънце и солена вода. Цялата седалка се държи на карабинери, които не са предвидени за целта", разказва Атанасов, който е член на организация за пещерно спасяване и експерт в изграждането на въжени съоръжения.

"Карабинер, който струва в железарията не повече от 2 лева. На това нещо, което не се знае дали при 5,10,50 или 100 килограма няма да се отвори цялото съоръжения. Парашутът виси на един такъв карабинер, на който допълнително са заварени едни скоби, което е недопустимо. Нормални карабинери, ползващи се за всякакви такива истории, са сертифицирани и издържат 22 килонютона, с ключалка, която не позволява съоръжението да се отвори", обясни пещернякът.

Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано. Пещернякът показа пред БНТ и каква трябва да е истинската карабина, която издържа 22 Килонютона.

"Това е от железарията в квартала... И се учудвам, ако е имало проверяващи на това съоръжение как са го допуснали изобщо да работи.", коментира той за използваната при инцидента.

Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди също по БНТ, че сбруята трябва да се подменя регулярно в период между 1 и 3 години.

Според експерта тази от трагичния случай не е направена със сертифицирани материали - конци, колани и катарами.

"След всеки полет те я свалят веднъж от човека, на който я е ползвал. След това я слагат. И при всяко такова действие трябва да оглеждат внимателно сбруята за протрити места, някъде шев, който е тръгнал леко да се разкъсва, катарама, която е започнала да захабява самия колан.", препоръчва той и добавя, че тя не струва скъпо.

Орлин Атанасов пък е категоричен, че трагедията е резултат не просто от технически пропуск, а от системен проблем - липса на контрол и законово изискване за инспекция. Както и че контролът не бива да зависи единствено от съвестта на собствениците.

