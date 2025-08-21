35-годишната Христина Здравкова, която заедно с 4-годишния си син Мартин и двете племеннички на съпруга й беше пометена от АТВ в Слънчев бряг, е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът на младата жена са отказали, съобщиха от семейството й в социалната мрежа Фейсбук.

Войната по пътищата

Състоянието на момченцето й, за чийто живот лекарите в Университетската болница в Бургас се борят от една седмица, остава критично. 

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал. 

Лекарите в УМБАЛ-Бургас оперираха два пъти младата жена, но въпреки усилията им състоянието й се влошаваше с всеки изминал ден.

Решението на съда да пусне 18-годишния шофьор под домашен арест предизвика силно недоволство сред близките на пострадалите. Те смятат, че случаят се потулва, тъй като родителите на младежа са полицаи. Адвокатът им обяви, че настояват да се направи нов тест за алкохол и наркотици на 18-годишния Никола Бургазлиев. Момчето доброволно е дало кръвна проба, но с часове закъснение. Тя е изпратена във Военномедицинска академия в София.

"Докторите казаха само да се молим": Оперираха майката, прегазена от АТВ в Слънчев бряг
В петък - 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.

Приятели на 18-годишния Никола обаче готвят контрапротест на същото място и в същия час.

Вижте момента, в който 18-годишният Никола връхлита с АТВ върху семейството с деца
По разпореждане на окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев, разследването бе иззето от РУ Несебър и прехвърлено в Окръжна следствена служба в морския град.

